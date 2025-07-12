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Англия
12 июля 2025, 19:45 | Обновлено 12 июля 2025, 20:53
3111
5

ПСЖ принял неутешительное решение по Забарному. Ему это не понравится

Парижане приостановили переговоры

12 июля 2025, 19:45 | Обновлено 12 июля 2025, 20:53
3111
5
ПСЖ принял неутешительное решение по Забарному. Ему это не понравится
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может в ближайшее время покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», «Борнмут» продолжает стоять на своем – цена украинца 70 миллионов евро.

Руководство парижан считает, что эта сумма завышена и отказывается платить. Переговоры сейчас зависли и могут развалиться полностью.

Илья уже согласовал личный контракт с клубом. Есть вероятность того, что «ПСЖ» повысит суму предложения после получения солидных призовых за участие на КЧМ-2025.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

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Фенербахче трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
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Комментарии 5
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Обсервер Влад
А чому йому це має не сподобатись? Може він хоче залишитись в Борнмуті? Тим більше, що французька ліга на порядок нижча рівнем від АПЛ, та й сам ПСЖ скоріш за все здується вже в наступному сезоні. Хоча можливо Забарний мислить лише баблом, тоді так - з ПСЖ він зістриже явно більше бабла, ніж з Борнмута.
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+1
Falko
Це яке, третє за сьогодні "невтішне рішення"? І вони називають це "новинами".
Ответить
+1
Перець
Йому  якось
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+1
Ondu
ожидаемо
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0
Останній Серед Кривих
вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец, и конечно с ранних лет береги свой огурец
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-4
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