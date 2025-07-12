ПСЖ принял неутешительное решение по Забарному. Ему это не понравится
Парижане приостановили переговоры
22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может в ближайшее время покинуть английский «Борнмут».
Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», «Борнмут» продолжает стоять на своем – цена украинца 70 миллионов евро.
Руководство парижан считает, что эта сумма завышена и отказывается платить. Переговоры сейчас зависли и могут развалиться полностью.
Илья уже согласовал личный контракт с клубом. Есть вероятность того, что «ПСЖ» повысит суму предложения после получения солидных призовых за участие на КЧМ-2025.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».
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