ПСЖ разгромил Реал, вариант для Зинченко, Украина сыграет в Баку

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 июля.

1. Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ

Французская команда не заметила оппонента и встретится с «Челси» в решающем матче

2. Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025

В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ

3. Известно, где сборная Украины сыграет первый гостевой матч отбора ЧМ-2026

Азербайджан примет команду Реброва в Баку

4А. Степаненко уговорил украинца переехать в Турцию. Он играл в Европе

Максим Хлань станет игроком «Эюпспора»

4В. Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова

«Болонья» интересуется Кевином

4С. О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо

Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»

5А. Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин

9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву

5В. Будет ли реванш? Определена вторая полуфинальная пара Уимблдона у мужчин

9 июля Янник Синнер и Новак Джокович одолели Бена Шелтона и Флавио Коболли соответственно

6. Украина U-18 уступила соперницам из Исландии и не попала в четвертьфинал ЧЕ

Чемпионат Европы U-18 по баскетболу в Дивизионе B проходит в Вильнюсе

7А. Определился расширенный состав сборной Украины на пре-квалификацию ЧМ

Соперниками «сине-желтых» станут сборные Словакии и Швейцарии

7В. Багатскис рассказал о сборной Украины, игроках из НБА, Кличко и Геруне

Багатскис рассказал о ситуации с баскетболистами

8. Стала известна причина ужасного ДТП, в результате которого погиб Диогу Жота

Футболист значительно превысил скорость

9. Идеальный охотник из Тампере. Что нужно знать об Ильвесе

Sport.ua представляет соперника украинского «Шахтера» в Лиге Европы 2025/26

10. Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекомые

Под раздачу попали Мбаппе, Неймар, Вирц и не только