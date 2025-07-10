ПСЖ разгромил Реал, вариант для Зинченко, Украина сыграет в Баку
Главные новости за 9 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 июля.
1. Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Французская команда не заметила оппонента и встретится с «Челси» в решающем матче
2. Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ
3. Известно, где сборная Украины сыграет первый гостевой матч отбора ЧМ-2026
Азербайджан примет команду Реброва в Баку
4А. Степаненко уговорил украинца переехать в Турцию. Он играл в Европе
Максим Хлань станет игроком «Эюпспора»
4В. Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова
«Болонья» интересуется Кевином
4С. О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»
5А. Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву
5В. Будет ли реванш? Определена вторая полуфинальная пара Уимблдона у мужчин
9 июля Янник Синнер и Новак Джокович одолели Бена Шелтона и Флавио Коболли соответственно
6. Украина U-18 уступила соперницам из Исландии и не попала в четвертьфинал ЧЕ
Чемпионат Европы U-18 по баскетболу в Дивизионе B проходит в Вильнюсе
7А. Определился расширенный состав сборной Украины на пре-квалификацию ЧМ
Соперниками «сине-желтых» станут сборные Словакии и Швейцарии
7В. Багатскис рассказал о сборной Украины, игроках из НБА, Кличко и Геруне
Багатскис рассказал о ситуации с баскетболистами
8. Стала известна причина ужасного ДТП, в результате которого погиб Диогу Жота
Футболист значительно превысил скорость
9. Идеальный охотник из Тампере. Что нужно знать об Ильвесе
Sport.ua представляет соперника украинского «Шахтера» в Лиге Европы 2025/26
10. Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекомые
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