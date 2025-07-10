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10 июля 2025, 07:30 | Обновлено 10 июля 2025, 07:33
887
0

ПСЖ разгромил Реал, вариант для Зинченко, Украина сыграет в Баку

Главные новости за 9 июля на Sport.ua

10 июля 2025, 07:30 | Обновлено 10 июля 2025, 07:33
887
0
ПСЖ разгромил Реал, вариант для Зинченко, Украина сыграет в Баку
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 июля.

1. Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Французская команда не заметила оппонента и встретится с «Челси» в решающем матче

2. Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
В решающем матче в Ист-Резерфорде 13 июля сыграют Челси и ПСЖ

3. Известно, где сборная Украины сыграет первый гостевой матч отбора ЧМ-2026
Азербайджан примет команду Реброва в Баку

4А. Степаненко уговорил украинца переехать в Турцию. Он играл в Европе
Максим Хлань станет игроком «Эюпспора»

4В. Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова
«Болонья» интересуется Кевином

4С. О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»

5А. Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву

5В. Будет ли реванш? Определена вторая полуфинальная пара Уимблдона у мужчин
9 июля Янник Синнер и Новак Джокович одолели Бена Шелтона и Флавио Коболли соответственно

6. Украина U-18 уступила соперницам из Исландии и не попала в четвертьфинал ЧЕ
Чемпионат Европы U-18 по баскетболу в Дивизионе B проходит в Вильнюсе

7А. Определился расширенный состав сборной Украины на пре-квалификацию ЧМ
Соперниками «сине-желтых» станут сборные Словакии и Швейцарии

7В. Багатскис рассказал о сборной Украины, игроках из НБА, Кличко и Геруне
Багатскис рассказал о ситуации с баскетболистами

8. Стала известна причина ужасного ДТП, в результате которого погиб Диогу Жота
Футболист значительно превысил скорость

9. Идеальный охотник из Тампере. Что нужно знать об Ильвесе
Sport.ua представляет соперника украинского «Шахтера» в Лиге Европы 2025/26

10. Кто – кузнечик? Самые дорогие футболисты в истории как насекомые
Под раздачу попали Мбаппе, Неймар, Вирц и не только

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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