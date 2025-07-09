Будет ли реванш? Определена вторая полуфинальная пара Уимблдона у мужчин

9 июля состоялись матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025 в верхней части сетки мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в трех сетах разобрался с Беном Шелтоном. До поединка даже была вероятность, что Янник снимется из-травмы локтя, но проблем у итальянца не возникло.

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Синнер пробился во второй полуфинал на Уимблдоне и в седьмой на Grand Slam. Янник поборется за четвертый решающий поединок на мейджорах.

Именитый Новак Джокович в четырех партиях разобрался с другим представителем Италии Флавио Коболли. Ноле отдал первый сет, но затем оформил камбек.

Для Джоковича это будет 52-й полуфинал на слэмах в карьере и 14-й в Лондоне. Новак также 10 раз играл в финале Уимблдона и является семикратным чемпионом.

Ранее Синнер и Джокович играли между собой девять раз. Счет 5:4 в пользу Янника. На мейджорах теннисисты пересекались четырежды, 2:2. В частности, Янник и Новак дважды играли на Уимблдоне и дважды победителем выходил серб. В 2022 году они встретились в четвертьфинале британского слэма, а в 2023 – в полуфинале.

Днем ранее на Уимблдоне-2025 прошли поединки 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились Тейлор Фритц и Карлос Алькарас.

Уимблдон-2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

09.07, 16:30. Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [10] – 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

09.07, 17:00. Флавио Коболли [22] – Новак Джокович [6] – 7:6 (8:6), 2:6, 5:7, 4:6

Уимблдон-2025. Пары 1/2 финала

11.07, 15:00. Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6]

11.07, 17:00. Тейлор Фритц [5] – Карлос Алькарас [2]

Сетка плей-офф

Инфографика

Видеообзор матча Янник Синнер – Бен Шелтон

Видеообзор матча Флавио Коболли – Новак Джокович