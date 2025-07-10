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  4. О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Англия
10 июля 2025, 00:20 |
338
0

О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо

Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»

10 июля 2025, 00:20 |
338
0
О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца предложили подписать «Фенербахче», тренером которого является Жозе Моуриньо. Турки готовы оформить этот переход, отмечается, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Фенербахче Жозе Моуриньо трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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