О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации турецких СМИ, украинца предложили подписать «Фенербахче», тренером которого является Жозе Моуриньо. Турки готовы оформить этот переход, отмечается, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.