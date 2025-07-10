О, это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Зинченко уже скоро может стать игроком «Фенербахче»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации турецких СМИ, украинца предложили подписать «Фенербахче», тренером которого является Жозе Моуриньо. Турки готовы оформить этот переход, отмечается, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро.
В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
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