Идеальный охотник из Тампере. Что нужно знать об Ильвесе

Рысь – самая большая и самая северная из малых кошек, лесной хищник и прекрасный охотник. Она лучше всех других кошачьих приспособлена к снегу и холоду, ее острое зрение позволяет удавливать малейшие лучи света и фокусироваться на движущейся цели. При этом у рыси невероятно развиты слух и обоняние – она способна, например, услышать, как заяц грызет ветку, находясь в 50 метрах от него. Она ходит тихо и незаметно, прекрасно маскируется, способна лазать по деревьям и скалам и далеко прыгать.



Рысь – одно из важных животных в скандинавской мифологии. Богиня плодородия, любви и привлекательности Фрейя, как считается, ездила на колеснице, запряженной рысями. Также есть версия, что не лев, а именно рысь изображена на гербе Финляндии, родины первого соперника донецкого «Шахера» в Лиге Европы 2025/26, которому лесная охотница с кисточками на ушах дала свое имя.

У «рысей» и футбола отношения сложные

Клуб «Ильвес» из города Тампере появился на свет в 1931-м году и в первую очередь – как хоккейный. С футболом у «рысей» взаимоотношения очень сложные. Изначально в клубе была футбольная команда, но уже в 1938 году из-за проблем с поиском игроков решили от нее отказаться. Вторая попытка поладить с футболом была во время Второй мировой войны, сразу после которой «Ильвес» вплотную приблизился к участию в национальном чемпионате. Но после поражения в решающем матче в клубе разочаровались в футболе и снова распустили команду. И лишь третья попытка оказалась успешной, но для этого пришлось объединиться с некогда принципиальными соперниками – «Тампереен Паллоилият» и «Ильвес-Киссат» (не только «рыси» в Тампере были, а и «рыси-кошки»).

В 1979-м году «Ильвес» дебютировал в Местарууссарье, предшественнице нынешней Веиккауслииги, и сразу выиграл Кубок Финляндии. При этом в финале «рыси» обыграли «Турун Паллосеура» из Турку, в ту пору гранда финского футбола, который переживал лучший период в своей истории (с 1968 до 1975 года «тепси» выиграли четыре чемпионских титула, свои последние на данные момент). А в сезоне 1980/81 «Ильвес» дебютировал в Еврокубках – проиграл в обоих матчах первого раунда Кубка Кубков нидерландскому «Фейенорду». Не удивительно – в ту пору «рыси» были полупрофессиональным клубом. Поэтому первый поход за Кубком Европейских Чемпионов, в сезоне 1984/85, для них завершился точно также – поражением от «Ювентуса» уже в первом круге. А через два когда в Кубке УЕФА в домашнем матче первого круга финская команда смогла обыграть шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0. Правда – после поражения 0:4 в гостях.

В прошлом сезоне «Ильвес» в первом раунде Лиги конференций прошли австрийскую «Аустрию» из Вены, которую обыграли в серии пенальти, но затем не справились со шведским «Юргорденом» – 1:1 и 1:3.

Пресс-служба. ФК Ильвес

«Рыси» в нынешнем сезоне

Переходим к «Ильвес» в нынешнем сезоне, который они начали в ранге вице-чемпионов Финляндии. Это второе место и дало им возможность выступить в Лиге Европы 2025/26. К слову, от чемпионского титула по итогам сезона 2024 «рысей» отделили два очка – ровно настолько они отстали от «хороших знакомых» полтавской «Ворсклы», «Куопион Паллосеура».

В отличие от Украины, чемпионат Финлянлдии проходит в формате «весна-осень», так что сейчас в Веиккауслииге сезон в самом разгаре. «Ильвес» после 15 матчей регулярной части занимает третье место с отставанием в одно очко от все того же «Куопион Паллосеура» и «Интера» из Турку. У последнего при этом один матч в запасе относительно «Ильвеса» и два – относительно «Куопион Паллосеура». Можно уже сказать, что с большой долей вероятности «рыси» сыграют в чемпионском раунде, но пока ничего не гарантировано. Тем более, что «Ильвес» умеет терять важные очки на ровном месте – например сыграли вничью 0:0 дома с беспросветным аутсайдером «Оулу», в гостях теряли очки с прямыми конкурентами вроде «Мариенхамна» или «Ваасан Паллосеура». При этом «Ильвес» много забивает – они вторые в нынешнем сезоне по количеству забитых голов (16). При этом игроков «рысей» наверху рейтинга снайперов Веиккауслииги нет, но их вратарь Отсо Виртанен делит второе место по количеству матчей без пропущенных голов.

Вратари: 1. Отсо Виртанен, 32. Фарис Кркалич (Босния-Герцеговина), 32. Лукас Вяюрюнен.

Уже упомянутый 31-летний Отсо Виртанен – не только основной вратарь, но и капитан «Ильвеса». Голкипер, которого вполне можно назвать надежным – в нынешнем сезоне у него семь матчей в Веиккауслииге без пропущенных голов из 13. В остальных шести встречах, однако, Виртанен ходил вынимать мяч из ворот 11 раз. Тем не менее главный тренер «рысей» Йоонас Рантанен ему абсолютно доверяет. Настолько, что босниец Фарис Кркалич, которого подписали в марте, получил игровое время только в начале мая, после того, как Виртанен получил красную карточку в начале гостевой встречи против «Мариенхамна». Интересно, что в первом же матче после того, как отбыл двухматчевую дисквалификацию, Виртанен получил желтую карточку, и за это Рантанен наказал голкипера лишением капитанской повязки на один матч. С тех пор Отсо карточек не зарабатывает.

Пресс-служба Веиккауслииги. Отсо Виртанен

Фарис Кркалич в своих трех матчах Вейккауслииги пропустил шесть голов, а также сыграл в матче Кубка Финляндии против «Гнистан» и пропустил три гола и поэтому его сложно назвать однозначным вторым вратарем «Ильвеса». Конкурент у 23-летнего боснийца - 19-летний воспитанник «Ильвеса» Лукас Вяюрюнен, основной вратарь «Ильвеса-2», который играет в Какконен, третьем дивизионе чемпионата Финляндии. Там Вяюрюнен пропустил 11 голов в шести встречах и один матч отыграл без пропущеных голов.

Защитники: 3. Матиас Рале, 5. Саули Вяисянен, 13. Калле Валлиус, 16. Тату Миеттунен, 21. Яакко Моисио, 22. Аапо Мяенпяя, 24. Вилле Кумпу, 42. Фелипе Аспергрен.

Йоонас Рантанен в нынешнем сезоне играет по одной и той же схеме 3-4-2-1 и на позиции защитников у него чаще всего играют Матиас Рале, Саули Вяисянен, Тату Миеттунен или Аапо Мяенпяя. Важно отметить, что Рале – номинально левый защитник, Мяенпяя – правый и чаще всего в основе выходят Рале, Вяисянен и Мяенпяя именно в такой расстановке. Но в тех матчах, когда не играл Мяенпяя, на его место ближе к правому флангу передвигался Рале, чью позицию занимал Вяисянен, а в центр тройки выходил Миеттунен. Также в гостевом матче против «Сейняйоки» Рантанен выставил в защиту линию Рале – Миеттунен – Мяенпяя.

Стоит также отметить, что из четверки основных защитников «Ильвеса» только Матиас Рале – левша. Остальные трое – правоногие. Аапо Мяенпяя также также может закрыть весь правый фланг, в то время, как его коллеги не столь универсальны – Рале может играть на любой позиции в обороне, а Саули Вяйсянен и Тату Миеттинен – только центральные защитники.

Вообще Рантанен настолько доверяет этому квартету, что по ходу матча их практически не меняет или меняет друг на друга. Из четырех остальных защитников в нынешнем сезоне более или менее регулярно выходят на замену только Калле Валлиус и Фелипе Аспергрен. 22-летний Валлиус – номинально правый защитник, но может закрыть весь фланг или сыграть слева. В нынешнем сезоне он сыграл 450 минут в девяти матчах и сделал две результативные передачи. Именно его можно назвать ближайшим резервом в линии обороны «Ильвеса». Уроженец Колумбии Аспергрен, которого в детстве усыновили финны, также выходил на замену девять раз, но сыграл только 308 минут без результативных действий. Фактически Аспергрен – прямой конкурент Валлиусу: тоже правый защитник, способный закрывать весь фланг и сыграть слева.

Пресс-служба Веиккауслииги. Матиас Рале

Аналогичный профайл и у 20-летнего воспитанника «Рысей» Яакко Моисио. Он получает еще меньше игрового времени – два выхода на замену и десять сыгранных минут. Но даже этим временем он распорядился с умом и принес «Ильвесу» пользу в виде результативной передачи. А еще одному клубному воспитаннику, центральному защитнику Вилле Кумпу всего 17 лет и в нынешнем сезоне он только один раз вышел на замену на 14 минут, но в заявку на матч попадает часто.

Полузащитники: 7. Йоона Ветели, 8. Максим Степин, 14. Антон Попович, 15. Лаури Алла-Мюллюмяки, 17. Мариус Седербек, 20. Отто Тиитинен, 30. Ярделл Канга (Швеция).

Линию полузащиты «Ильвеса» можно представить себе в виде шестиугольника – два центральных полузащитника, два крайних на флангах и два атакующих.

На позиции центральных полузащитников Рантанен чаще всего выставляет Антона Поповича и Йоону Ветели. Первый, несмотря на имя – финн. Он родился в семье бывшего российского футболиста и матери-финнки. Всю свою карьеру 28-летний Попович провел в Финляндии и может также сыграть в опорной зоне. В нынешнем сезоне на его счету гол и две результативные передачи. 30-летний Ветели – более универсален: может и атакующего полузащитника сыграть, и справа. И результативность у него повыше – в 15 матчах три гола и три результативные передачи.

Несколько раз вместо Ветели в основе выходил Отто Тиитинен. Это очень перспективный 17-летний полузащитник, который в нынешнем сезоне уже забил гол и сделал результативную передачу за 191 игровую минуту в четырех матчах. Он может сыграть и на родной позиции, и атакующего полузащитника.

Иногда на позицию центрального полузащитника может опуститься 28-летний атакующий полузащитник Лаури Алла-Мюллюмяки, у которого в нынешнем сезоне два гола и результативная передача в 15 матчах. Также в центре полузащиты один матч сыграл еще один атакующий полузащитник Ярделл Канга, который арендован у шведского «Хаммарбю». Как и Алла-Мюллюмяки, этот игрок весьма результативен – два гола и две результативные передачи за 365 игровых минут в 11 матчах. Наконец, есть у Рантанена еще одна опция на эту позицию – несколько матчей на ней отыграл Фелипе Аспергрен, в том числе выходил в стартовом составе.

Пресс-служба. ФК Ильвес. Йоона Ветели

Еще больше и разнообразнее маневрирует Рантанен на позициях атакующих полузащитников. Чаще всего там играют Лаури Алла-Мюллюмяки и Максим Степин. Последний – 22-летний уроженец Эстонии, который в раннем возрасте с семьей переехал в Финляндию. В нынешнем сезоне Степин сыграл 14 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Кроме Алла-Мюлюмяки в паре со Степиным нередко играет Йоона Ветели, а в последнее время на этой позиции в стартовом составе выходил 21-летний Мариус Седербек, который обычно играет правого полузащитника. Седербек – один из самых результативных игроков «Ильвеса»: в нынешнем сезоне он забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 15 матчах. Еще одна опция на позицию атакующего хава в разпоряжении Рантанена – уже упомянутый Ярделл Канга.

На флангах полузащиты главный тренер «Ильвеса» тоже активно маневрирует. Справа чаще всего играет Мариус Седербек, а на левый фланг выходит номинальный форвард Оива Юккола, у которого родной фланг, как раз, правый. В нынешнем сезоне 23-летний Юккола забил три гола и сделал две результативных передачи в 13 матчах.

Вместо Седербека справа может появиться Калле Валлиус, а вместо Юкколы слева – Ярделл Канга. Седербек может перейти на левый фланг, а на его позицию выйдет Аапо Мяенпяя. Может слева выйти универсальный Канга, а в двух матчах на позиции левого полузащитника в стартовом составе выходил 20-летний номинальный форвард Винсент Улунду, у которого в нынешнем сезоне в семи матчах один гол и одна результативная передача.

Нападающие: 9. Теему Хютенен, 10. Роопе Риски, 18. Винсент Улунду, 19. Оива Юккола, 27. Аделеке Акиньеми (Нигерия).

На позиции единственного центрального форварда у Рантанена три опции. Самый опытный из этих троих – 33-летний Роопе Риски, который немало поиграл в Италии и Германии. В нынешнем сезоне он забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 14 матчах. Его прямой конкурент – 22-летний Теему Хютенен, который забил три года в 11 матчах, но два из них – со скамейки запасных. При этом Хютенен универсальнее Риски – при необходимости может опуститься на позицию атакующего полузащитника.

Третья опция в атаке «Ильвеса» – 26-летний нигериец Аделеке Акиньеми, который пару раз выходил в основе. Всего он сыграл восемь матчей, в которых забил два гола.

Возможный стартовый состав

Предсказать стартовый состав «Ильвеса» – дело сложное, поскольку наиболее точно можно назвать только вратаря и тройку центральных защитников. На остальных позициях, как видим, Йоонас Рантанен способен преподнести любой сюрприз.

Виртанен – Рале, Вяисянен, Мяенпяя – Юккола, Попович, Ветели, Седербек – Алла-Мюллюмяки, Степин – Риски (Хютенен).

Пресс-служба Вейккауслииги. Роопе Риски

Охотник или добыча – вместо итогов

«Рыси» из Тампере – интересная и хорошая команда. В ней нет ярко выраженного лидера – забивают и делают результативные передачи там практически все. И те, кто выходит в стартовом составе, кто бы это ни были, и игроки, которые появляются на замену. И последнее нужно особенно держать в уме – «джокеров» у Йоонаса Рантанена много, почти каждый игрок может им стать.

Рысь – это не домашняя кошка (хоть их, бывает, и приручают), а лесной хищник и прекрасный охотник. И не стоит относиться к «Ильвесу» снисходительно, с пренебрежением и считать матчи с ним легкой прогулкой. Иначе на этой охоте запросто можно оказаться добычей финской «рыси».

И не стоит забывать, чем закончилось последнее еврокубковое «рандеву» украинской и финской команд....