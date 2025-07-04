Гибель Диогу Жоты, украинское дерби в футзальной ЛЧ, камбек Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 июля.

1. Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе

Диогу Жота ехал на машине вместе со своим братом

2. 17-летний игрок Легии попал в реанимацию после ДТП, его сестра погибла

Вторая ужасная трагедия в футболе за одни сутки

3. Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: когда пройдут четвертьфиналы?

4 и 5 июля на турнире в США пройдут матчи 1/4 финала

4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании хорватского универсала

Анте Бекавач подписал с криворожским клубом 3-летний контракт

5. Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере

Дмитрий Топалов покинет клуб

6. ХИТ и Аврора проведут дерби. Неожиданный результат жеребьевки ЛЧ по футзалу

Жеребьевкой определены группы для предварительного и основного раундов

7A. Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Во втором раунде травяного мейджора Даяна в 3 сетах обыграла Анастасию Захарову

7B. Стародубцева покинула Уимблдон, проиграв во втором раунде 19-й ракетке мира

Юлия в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой в матче 1/32 финала мейджора

8. В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри

Эгис Климас – о возможной трилогии

9. Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить

Переходы, из-за которых болит сердце

10. Шаг к новой роли. Чем так примечателен новый контракт Роналду с Аль-Наср

Подписание португальцем двухлетнего трудового соглашения с саудитами