Гибель Диогу Жоты, украинское дерби в футзальной ЛЧ, камбек Ястремской
Главные новости за 3 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 июля.
1. Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Диогу Жота ехал на машине вместе со своим братом
2. 17-летний игрок Легии попал в реанимацию после ДТП, его сестра погибла
Вторая ужасная трагедия в футболе за одни сутки
3. Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: когда пройдут четвертьфиналы?
4 и 5 июля на турнире в США пройдут матчи 1/4 финала
4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании хорватского универсала
Анте Бекавач подписал с криворожским клубом 3-летний контракт
5. Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Дмитрий Топалов покинет клуб
6. ХИТ и Аврора проведут дерби. Неожиданный результат жеребьевки ЛЧ по футзалу
Жеребьевкой определены группы для предварительного и основного раундов
7A. Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Во втором раунде травяного мейджора Даяна в 3 сетах обыграла Анастасию Захарову
7B. Стародубцева покинула Уимблдон, проиграв во втором раунде 19-й ракетке мира
Юлия в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой в матче 1/32 финала мейджора
8. В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
Эгис Климас – о возможной трилогии
9. Назад в будущее: 7 трансферов прошлого сезона, которые хотелось бы отменить
Переходы, из-за которых болит сердце
10. Шаг к новой роли. Чем так примечателен новый контракт Роналду с Аль-Наср
Подписание португальцем двухлетнего трудового соглашения с саудитами
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