Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: когда пройдут четвертьфиналы?
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 06:23 | Обновлено 04 июля 2025, 06:41
505
0

Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: когда пройдут четвертьфиналы?

4 и 5 июля на турнире в США пройдут матчи 1/4 фнала

04 июля 2025, 06:23 | Обновлено 04 июля 2025, 06:41
505
0
Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: когда пройдут четвертьфиналы?
Getty Images/Global Images Ukraine

На клубном чемпионате мира 2025 настала пора четвертьфинальных противостояний.

4 и 5 июля на турнире в США пройдут матчи 1/4 финала, по две игры в каждый вечер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первый игровой вечер 4 июля встретятся: Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия). Победители этих матчей сыграют между собой в полуфинале.

Вечером 5 июля сыграют представители нижней сетки: ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия), Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия). Затем полуфиналисты встретятся между собой, и одна из этих четырех команд станет финалистом турнира.

Клубный чемпионат мира 2025 проходит в США, в нем играют 32 команды из 6 континентальных конфедераций. Финал турнира состоится в ночь с 13 на 14 июля на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

Клубный чемпионат мира 2025

Пары 1/4 финала

  • 4 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Сауд. Аравия) [Орландо]
  • 5 июля. 04:00. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) [Филадельфия]
  • 5 июля. 19:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) [Атланта]
  • 5 июля. 23:00. Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) [Ист-Резерфорд]

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Серьезное усиление. Челси подпишет 20-летнего вингера за 60 млн евро
Трансфер Забарного в ПСЖ зависит от французского Лилля
Минута молчания. Перед началом матчей КЧМ почтят память Диогу Жоты
Боруссия Дортмунд Флуминенсе Палмейрас Бавария Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу выбор редакции ПСЖ Челси статистические расклады ПСЖ - Бавария Реал - Боруссия Д
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Забрали паспорт, все земное, но не веру»
Бокс | 03 июля 2025, 22:43 9
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Забрали паспорт, все земное, но не веру»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Забрали паспорт, все земное, но не веру»

Украинский боксер – о митрополите Онуфрии

Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 03 июля 2025, 20:54 4
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере

Дмитрий Топалов покинет клуб

Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Футбол | 03.07.2025, 11:17
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Футбол | 03.07.2025, 07:56
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
ОФИЦИАЛЬНО. У Бущана новый коуч. Аль-Шабаб назначил главного тренера
Футбол | 04.07.2025, 05:14
ОФИЦИАЛЬНО. У Бущана новый коуч. Аль-Шабаб назначил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. У Бущана новый коуч. Аль-Шабаб назначил главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
02.07.2025, 00:47
Бокс
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 4
Бокс
Клуб, который боролся за УПЛ, покинули восемь футболистов за один день
Клуб, который боролся за УПЛ, покинули восемь футболистов за один день
02.07.2025, 12:02
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
03.07.2025, 21:30 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 16
Футбол
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
03.07.2025, 12:08
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем