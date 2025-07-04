Клубный чемпионат мира. Сетка плей-офф: когда пройдут четвертьфиналы?

На клубном чемпионате мира 2025 настала пора четвертьфинальных противостояний.

4 и 5 июля на турнире в США пройдут матчи 1/4 финала, по две игры в каждый вечер.

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В первый игровой вечер 4 июля встретятся: Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия). Победители этих матчей сыграют между собой в полуфинале.

Вечером 5 июля сыграют представители нижней сетки: ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия), Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия). Затем полуфиналисты встретятся между собой, и одна из этих четырех команд станет финалистом турнира.

Клубный чемпионат мира 2025 проходит в США, в нем играют 32 команды из 6 континентальных конфедераций. Финал турнира состоится в ночь с 13 на 14 июля на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

Клубный чемпионат мира 2025

Пары 1/4 финала

4 июля. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Сауд. Аравия) [Орландо]

5 июля. 04:00. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) [Филадельфия]

5 июля. 19:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) [Атланта]

5 июля. 23:00. Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) [Ист-Резерфорд]

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