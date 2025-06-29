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29 июня 2025, 09:30 | Обновлено 29 июня 2025, 11:41
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Разгром от Челси, чемпионство Англии U-21, Украина в финале Евролиги

Главные новости за 28 июня на Sport.ua

29 июня 2025, 09:30 | Обновлено 29 июня 2025, 11:41
355
0
Разгром от Челси, чемпионство Англии U-21, Украина в финале Евролиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 28 июня.

1А. Более 4,5 часов борьбы. Бенфика с Трубиным уступила Челси
Лондонский клуб в начале овертайма получил подарок от соперников в виде удаления

1В. Все решил один гол. Палмейрас и Ботафого определили четвертьфиналиста КЧМ
«Зеленые» победили со счетом 1:0

2. Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Английская команда вырвала победу в дополнительное время

3. Финал перед Уимблдоном. Людмила Киченок упустила чемпионство в Бад-Хомбурге
В финале парного разряда украинка и Эллен Перес уступили Го Ханьюй и Александре Пановой

4А. «Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
Наполи не подпишет Георгия Судакова

4В. Пока не Ванат. Клуб АПЛ оформит рекордный трансфер
Сандерленд купит Диарра за рекордные для себя деньги

4С. Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Салифу Сума согласился перейти в состав чемпионов Украинской Премьер-лиги

5. Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украинки не оставили никаких шансов соперницам после обидного поражения на групповом этапе

6. Будет еще одна попытка. Культовый клуб хочет убедить Лунина уйти из Реала
МЮ планирует заменить Андре Онана на украинца

7. «Думал, что мимо – а тут – знакомая фамилия». Борис Шульга – о драфте НБА
Отец Максима Шульги поделился эмоциями от драфта НБА

8. ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после допинга. Погба подписал контракт с клубом Лиги 1
Поль Погба будет выступать во Франции

9А. Сборная Украины по вольной борьбе стала третьей на чемпионате Европы U-15
Роберт Алоев взял золото, Виктор Кара и Марко Кваснюк – бронзу

9В. Украинские пятиборцы взяли бронзу на чемпионате Европы U-17 в Барселоне
В команду входили Кирилл Подопригора, Максим Олиярник и Максим Мельник

10. «Контракт был, а зарплаты – не было». Фаворов – о приключениях за рубежом
Украинский защитник Денис Фаворов находится в поисках новой команды

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Александр Сильченко Sport.ua
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