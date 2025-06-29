Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро

Сборная Англии U-21 одержала победу в напряженном финале молодежного Евро-2025, обыграв сверстников из Германии со счетом 3:2 в дополнительное время.

Финальный матч, который состоялся 28 июня в Братиславе на стадионе Тегельне поле, подарил зрителям настоящую драму, а развитие событий напоминало триллер.

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Англичане уверенно начали встречу и уже к 25-й минуте вели со счетом 2:0, голами отличились Харви Эллиотт и Омар Хатчинсон.

Немецкой команде удалось организовать камбэк и отыграть два мяча. Еще до перерыва немцы сократили отставание: Нельсон Вайпер забил после передачи Пауля Небеля. Во втором тайме Небель отличился на 62-й минуте и сделал счет равным (2:2).

Команды не сумели определить победителя в основное время, поэтому все решилось в дополнительных таймах. На 98-й минуте полузащитник Джонатан Роу забил победный мяч после передачи Тайлера Мортона (3:2 д.в.)

Несмотря на попытки немецкой сборной отыграться, счет не изменился, и Англия во второй раз подряд выиграла молодежное Евро U-21.

Лидеры по числу трофеев на молодежном Евро U-21 в истории: Испания, Италия (по 5), Англия, Германия (по 3), Нидерланды (2).

Евро-2025 U-21. Финал

28 июня 2025. Братислава (Словакия)

Англия U21 – Германия U21 – 3:2 (д.в.)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 25, Роу, 98 – Вайпер, 45+1, Небель, 62

Англия U-21: Бидл, Хиншелвуд, Куанса, Крессуэлл, Ливраменто, Андерсон (Иган-Райли, 98), Макети (Нванери, 91), Скотт (Мортон, 44), Стенсфилд (Нортон-Кафф, 62), Хатчинсон (Илинг-Джуниор, 98), Эллиотт (Роу, 91)

Германия U-21: Атуболу, Коллинз, Арри-Мби, Эрманн (Ваннер, 106), Браун (Ульрих, 86), Небель, Мартель (Трезольди, 98), Райц, Вайпер (Рель, 80), Вольтемаде, Груда (Кнауфф, 73)

Предупреждения: Скотт, 43, Илинг-Джуниор, 115, Бидл, 115 – Мартель, 37

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