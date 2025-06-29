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Евро U21
Англия U21
28.06.2025 22:00 – FT 3 : 2
Германия U21
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29 июня 2025, 00:38 | Обновлено 29 июня 2025, 01:46
983
2

Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро

Английская команда вырвала победу в дополнительное время

29 июня 2025, 00:38 | Обновлено 29 июня 2025, 01:46
983
2
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии U-21 одержала победу в напряженном финале молодежного Евро-2025, обыграв сверстников из Германии со счетом 3:2 в дополнительное время.

Финальный матч, который состоялся 28 июня в Братиславе на стадионе Тегельне поле, подарил зрителям настоящую драму, а развитие событий напоминало триллер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Англичане уверенно начали встречу и уже к 25-й минуте вели со счетом 2:0, голами отличились Харви Эллиотт и Омар Хатчинсон.

Немецкой команде удалось организовать камбэк и отыграть два мяча. Еще до перерыва немцы сократили отставание: Нельсон Вайпер забил после передачи Пауля Небеля. Во втором тайме Небель отличился на 62-й минуте и сделал счет равным (2:2).

Команды не сумели определить победителя в основное время, поэтому все решилось в дополнительных таймах. На 98-й минуте полузащитник Джонатан Роу забил победный мяч после передачи Тайлера Мортона (3:2 д.в.)

Несмотря на попытки немецкой сборной отыграться, счет не изменился, и Англия во второй раз подряд выиграла молодежное Евро U-21.

Лидеры по числу трофеев на молодежном Евро U-21 в истории: Испания, Италия (по 5), Англия, Германия (по 3), Нидерланды (2).

Евро-2025 U-21. Финал

28 июня 2025. Братислава (Словакия)

Англия U21 – Германия U21 – 3:2 (д.в.)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 25, Роу, 98 – Вайпер, 45+1, Небель, 62

Англия U-21: Бидл, Хиншелвуд, Куанса, Крессуэлл, Ливраменто, Андерсон (Иган-Райли, 98), Макети (Нванери, 91), Скотт (Мортон, 44), Стенсфилд (Нортон-Кафф, 62), Хатчинсон (Илинг-Джуниор, 98), Эллиотт (Роу, 91)

Германия U-21: Атуболу, Коллинз, Арри-Мби, Эрманн (Ваннер, 106), Браун (Ульрих, 86), Небель, Мартель (Трезольди, 98), Райц, Вайпер (Рель, 80), Вольтемаде, Груда (Кнауфф, 73)

Предупреждения: Скотт, 43, Илинг-Джуниор, 115, Бидл, 115 – Мартель, 37

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

Награждение сборной Англии U-21

События матча

92’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Англия U21).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Пауль Небель (Германия U21).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Вайпер (Германия U21).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Англия U21).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Розслабилися німці на початку екстра тайму і програли фінал. А випустили англійці двох форвадів перед початком додаткового часу. Можна було здогадатися що до серії пенальті вони не схочуть тягнути, як сказав коментатор. Що взагалі дивне припущення яке відразу було спростоване.
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+1
Егор Коваленко
гребанная перекладина(
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+1
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