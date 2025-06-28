Англия U21

Англия U-21 – Германия U-21. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 28 июня в 22:00 финальный матч чемпионата Европы U-21
В Словакии близится к финишу плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.
28 июня в 22:00 по Киеву будет сыгран финальный матч Англия U-21 – Германия U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды определят победителя на стадионе Тегельне Поле в Братиславе, столице Словакии.
Ранее в четвертьфинале Англия обыграла Испанию (3:1), а Германия в овертайме взяла верх над Италией (3:2 д.в.).
В полуфинале Англия нанесла поражение Нидерландам (2:1), а Германия разгромила Францию (3:0).
Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
Сетка плей-офф Евро-2025 U-21
Англия U-21 – Германия U-21. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
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