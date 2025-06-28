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Евро U21
Англия U21
28.06.2025 22:00 - : -
Германия U21
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Молодежные турниры
28 июня 2025, 10:23 | Обновлено 28 июня 2025, 10:27
194
0

Англия U-21 – Германия U-21. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 июня в 22:00 финальный матч чемпионата Европы U-21

28 июня 2025, 10:23 | Обновлено 28 июня 2025, 10:27
194
0
Англия U-21 – Германия U-21. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии близится к финишу плей-офф финального турнира Евро-2025 U-21.

28 июня в 22:00 по Киеву будет сыгран финальный матч Англия U-21 – Германия U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды определят победителя на стадионе Тегельне Поле в Братиславе, столице Словакии.

Ранее в четвертьфинале Англия обыграла Испанию (3:1), а Германия в овертайме взяла верх над Италией (3:2 д.в.).

В полуфинале Англия нанесла поражение Нидерландам (2:1), а Германия разгромила Францию (3:0).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 проходит с 11 по 28 июня 2025 года в 8 городах Словакии (Братислава, Трнава, Дунайска Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).

Сетка плей-офф Евро-2025 U-21

Англия U-21 – Германия U-21. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Англия U-21 – Германия U-21
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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