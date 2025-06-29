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Евро U21
Англия U21
28.06.2025 22:00 – FT 3 : 2
Германия U21
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29 июня 2025, 01:23 | Обновлено 29 июня 2025, 01:28
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Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча молодежного чемпионата Европы 2025

29 июня 2025, 01:23 | Обновлено 29 июня 2025, 01:28
132
0
Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии U-21 одержала победу в напряженном финале молодежного Евро-2025, обыграв сверстников из Германии со счетом 3:2 в дополнительное время.

Англичане уверенно начали встречу и уже к 25-й минуте вели со счетом 2:0, голами отличились Харви Эллиотт и Омар Хатчинсон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкой команде удалось организовать камбэк и отыграть два мяча. Еще до перерыва немцы сократили отставание: Нельсон Вайпер забил после передачи Пауля Небеля. Во втором тайме Небель отличился на 62-й минуте и сделал счет равным (2:2).

Команды не сумели определить победителя в основное время, поэтому все решилось в дополнительных таймах. На 98-й минуте полузащитник Джонатан Роу забил победный мяч после передачи Тайлера Мортона (3:2 д.в.)

Евро-2025 U-21. Финал

28 июня 2025. Братислава (Словакия)

Англия U21 – Германия U21 – 3:2 (д.в.)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 25, Роу, 98 – Вайпер, 45+1, Небель, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

92’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Роу (Англия U21).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Пауль Небель (Германия U21).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Вайпер (Германия U21).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Англия U21).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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