Сборная Англии U-21 одержала победу в напряженном финале молодежного Евро-2025, обыграв сверстников из Германии со счетом 3:2 в дополнительное время.

Англичане уверенно начали встречу и уже к 25-й минуте вели со счетом 2:0, голами отличились Харви Эллиотт и Омар Хатчинсон.

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Немецкой команде удалось организовать камбэк и отыграть два мяча. Еще до перерыва немцы сократили отставание: Нельсон Вайпер забил после передачи Пауля Небеля. Во втором тайме Небель отличился на 62-й минуте и сделал счет равным (2:2).

Команды не сумели определить победителя в основное время, поэтому все решилось в дополнительных таймах. На 98-й минуте полузащитник Джонатан Роу забил победный мяч после передачи Тайлера Мортона (3:2 д.в.)

Евро-2025 U-21. Финал

28 июня 2025. Братислава (Словакия)

Англия U21 – Германия U21 – 3:2 (д.в.)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 25, Роу, 98 – Вайпер, 45+1, Небель, 62

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