В субботу, 28 июня состоится финал молодежного Евро U-21 между сборными Англии и Германии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Англия

Отбор команда провела очень сильно – 25 очков в 10 матчах позволили команде занять 1-е место в группе, опередив сборную Украины на 1 балл. Однако на групповом Евро Англия не была столь уверенной – победа 3:1 над Чехией, нулевая ничья со Словенией и поражение 2:1 в игре с Германией могли подвергнуть сомнению выход команды в плей-офф, но даже 4-х зачетных пунктов было достаточно, чтобы занять 2-ю строчку. В четвертьфинале команда трех львов одолела Испанию 3:1, а в ½ победила Нидерланды со счетом 2:1.

Германия

На квалификации коллектив завоевал 26 очков за 10 поединков, занял 1-е место и получил прямую путевку на турнир. На Евро команда была безудержна, групповой этап немцы закончили с тремя победами – 3:0 против Словении, 4:2 в игре с Чехией и 2:1 против других финалистов, Англии. В ¼ команда победила Италию, после дополнительного времени игра завершилась со счетом 3:2, а в полуфинале разгромила Францию 3:0.

Личные встречи

Текущими составами в официальных матчах команды встречались только раз – в поединке 3-го тура группы Б Евро. Тогда Германия выиграла со счетом 2:1.

Интересные факты

Ни одна команда не забила больше голов на текущем розыгрыше Евро, чем Германия – 15.

Беспроигрышная серия Германии продолжается уже 20 поединков.

Англия забивала первой в 6 из последних 8 игр.

В последних 8 поединках Англия лишь однажды сохранила ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Англия: Бидл – Кванса, Хиншелвуд, Крессвелл, Ливраменто – Андерсон, Гатчисон, Макети – Скотт, Стэнсфилд, Эллиот

Германия: Атуболу – Браун, Арри-Мби, Розенфельдер, Коллинз – Райц, Мартель, Небель – Вайпер, Вольтемаде, Кнауфф

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 2.05.

Прогноз Sport.ua Англия U21 Германия U21 Тотал больше 3 2.05 Сделать ставку

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