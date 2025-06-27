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Евро U21
Англия U21
28.06.2025 22:00 - : -
Германия U21
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27 июня 2025, 19:27 |
192
0

Англия U-21 – Германия U-21. Прогноз и анонс на финал молодежного Евро

Матч начнется 28 июня в 22:00 по Киеву

27 июня 2025, 19:27 |
192
0
Англия U-21 – Германия U-21. Прогноз и анонс на финал молодежного Евро
Молодежная сборная Германии по футболу

В субботу, 28 июня состоится финал молодежного Евро U-21 между сборными Англии и Германии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Англия

Отбор команда провела очень сильно – 25 очков в 10 матчах позволили команде занять 1-е место в группе, опередив сборную Украины на 1 балл. Однако на групповом Евро Англия не была столь уверенной – победа 3:1 над Чехией, нулевая ничья со Словенией и поражение 2:1 в игре с Германией могли подвергнуть сомнению выход команды в плей-офф, но даже 4-х зачетных пунктов было достаточно, чтобы занять 2-ю строчку. В четвертьфинале команда трех львов одолела Испанию 3:1, а в ½ победила Нидерланды со счетом 2:1.

Германия

На квалификации коллектив завоевал 26 очков за 10 поединков, занял 1-е место и получил прямую путевку на турнир. На Евро команда была безудержна, групповой этап немцы закончили с тремя победами – 3:0 против Словении, 4:2 в игре с Чехией и 2:1 против других финалистов, Англии. В ¼ команда победила Италию, после дополнительного времени игра завершилась со счетом 3:2, а в полуфинале разгромила Францию 3:0.

Личные встречи

Текущими составами в официальных матчах команды встречались только раз – в поединке 3-го тура группы Б Евро. Тогда Германия выиграла со счетом 2:1.

Интересные факты

  • Ни одна команда не забила больше голов на текущем розыгрыше Евро, чем Германия – 15.
  • Беспроигрышная серия Германии продолжается уже 20 поединков.
  • Англия забивала первой в 6 из последних 8 игр.
  • В последних 8 поединках Англия лишь однажды сохранила ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Англия: Бидл – Кванса, Хиншелвуд, Крессвелл, Ливраменто – Андерсон, Гатчисон, Макети – Скотт, Стэнсфилд, Эллиот

Германия: Атуболу – Браун, Арри-Мби, Розенфельдер, Коллинз – Райц, Мартель, Небель – Вайпер, Вольтемаде, Кнауфф

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 2.05.

Прогноз Sport.ua
Англия U21
28 июня 2025 -
22:00
Германия U21
Тотал больше 3 2.05 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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