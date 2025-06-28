«Ничего не будет». Европейский топклуб отказался от звезды сборной Украины

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков не перейдет в «Наполи», который был заинтересован в его подписании, сообщил журналист Rai Чиро Венерато.

«Трансферы американца Юнуса Мусы из «Милана» и украинца Георгия Судакова, таланта из донецкого «Шахтера», сорвались. Ничего не произойдет, поскольку Андре-Франк Замбо-Ангисса останется в «Наполи», – цитирует Венерато Area Napoli.

В сезоне-2025/26 Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отметился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 32 млн евро.

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