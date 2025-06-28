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Италия
28 июня 2025, 22:33 | Обновлено 28 июня 2025, 22:35
1317
2

«Ничего не будет». Европейский топклуб отказался от звезды сборной Украины

Наполи не подпишет Георгия Судакова

28 июня 2025, 22:33 | Обновлено 28 июня 2025, 22:35
1317
2
«Ничего не будет». Европейский топклуб отказался от звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков не перейдет в «Наполи», который был заинтересован в его подписании, сообщил журналист Rai Чиро Венерато.

«Трансферы американца Юнуса Мусы из «Милана» и украинца Георгия Судакова, таланта из донецкого «Шахтера», сорвались. Ничего не произойдет, поскольку Андре-Франк Замбо-Ангисса останется в «Наполи», – цитирует Венерато Area Napoli.

В сезоне-2025/26 Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отметился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 32 млн евро.

Ранее Судаков показал свой роскошный летний отдых.

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Георгий Судаков Наполи трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Шахтер Донецк Юнус Муса Андре-Франк Замбо-Ангисса Милан
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
вони й не планувались ті трансфери.
Де Лаурентіс так і сказав, що тих хто нас дійсно цікавить ми проведемо переговори та будемо намагатися підписати, а інші то видумки 
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+5
GloryUkraine
Після Мудрика продати гравця за великі гроші Шахтарю малоймовірно.
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+4
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