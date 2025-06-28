Другие новости28 июня 2025, 04:46 |
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ФОТО. Судаков показал свой роскошный летний отдых. Красота
Георгий Судаков набрался сил перед новым сезоном
28 июня 2025, 04:46 |
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Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков показал свой летний отдых.
22-летний футболист опубликовал пост в Instagram с несколькими фото и видео.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Восстановился. Сосредоточен. Продолжаю двигаться вперёд…», – подписал публикацию игрок.
Судаков отдыхал с семьей у моря – пейзажи с его фотографий захватывают дух.
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Комментарии 1
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кто его так стильно одел?и где сосущая голова?не полноценный отдых
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