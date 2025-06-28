ФОТО. Судаков показал свой роскошный летний отдых. Красота

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков показал свой летний отдых.

22-летний футболист опубликовал пост в Instagram с несколькими фото и видео.

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«Восстановился. Сосредоточен. Продолжаю двигаться вперёд…», – подписал публикацию игрок.

Судаков отдыхал с семьей у моря – пейзажи с его фотографий захватывают дух.