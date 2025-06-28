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28 июня 2025, 04:46 |
362
1

ФОТО. Судаков показал свой роскошный летний отдых. Красота

Георгий Судаков набрался сил перед новым сезоном

28 июня 2025, 04:46 |
362
1
ФОТО. Судаков показал свой роскошный летний отдых. Красота
Instagram. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков показал свой летний отдых.

22-летний футболист опубликовал пост в Instagram с несколькими фото и видео.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Восстановился. Сосредоточен. Продолжаю двигаться вперёд…», – подписал публикацию игрок.

Судаков отдыхал с семьей у моря – пейзажи с его фотографий захватывают дух.

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фото Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Александр Бондарь
кто его так стильно одел?и где сосущая голова?не полноценный отдых
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