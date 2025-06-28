«Контракт был, а зарплаты – не было». Фаворов – о приключениях за рубежом

После вторжения российских оккупантов на территорию Украины в феврале 2022 года с футбольных радаров пропал опытный Денис Фаворов, за плечами которого более 300 матчей на профессиональном уровне. Напомним, что на Родине защитник выступал за «Славутич», ФК «Полтава», «Десну» и «Зарю». А потом Денис уехал в Польшу…

Корреспондент сайта Sport.ua решил набрать игрока и поинтересоваться его нынешними делами.

– Денис, последние полгода ты выступал за польскую «Котвицу». В чем причина того, что команда в первом дивизионе заняла место в зоне вылета?

– Так команда на протяжении сезона была в зоне вылета. Поэтому такой результат не стал неожиданностью. Здесь в Польше все знают, что президент «Котвицы», мягко говоря, нечестный человек. Проблемы начались с самого начала сезона. Уже тогда пошли задолженности по зарплате. Я подписал контракт в январе, а завить меня и еще несколько футболистов смогли только через два месяца, играла в основном молодежь. Клубом руководили люди, которые не знают, что такое профессиональный футбол. Плюс, как я уже сказал, были большие задолженности по зарплате.

– Сколько тебе должны?

– За полгода, что я был на контракте, я не получил ни копейки. Кормили завтраками. А сейчас клуб сделали банкротом и все на этом закончилось.

– То есть, денег тебе уже не видать?

– Скорее всего, да.

– У тебя было что-то подобное в карьере?

– Чтобы не платили? Было, конечно. Задолженности были в «Арсенале», «Полтаве». В том же «Арсенале» я полтора года не получал зарплату, а потом клуб распался. Разные ситуации были. Тогда я был еще молод и деньги не стояли на первом месте, мне хотелось как можно выше забраться по карьерной лестнице. Другое дело сейчас, когда есть семья, дети. Тяжело это воспринимать.

– Выступления на высшем уровне ты начал в «Десне», с которой вышел в Премьер-лигу. Это было твое лучшее время в карьере?

– Это было интересное время. И если не лучшее, то одно из таковых. В моей жизни Чернигов оставил серьезный отпечаток. Мы с командой вышли в высшую лигу, попали в еврокубки, решали серьезные задачи. А потом был не менее значимый для меня период в «Заре».

– В первом сезоне в УПЛ (2018/2019) ты стал лучшим бомбардиром «Десны». И все это время на позиции правого защитника?

– Да. Просто так шло (улыбается). В следующем сезоне я еще больше забил. Раньше у меня и в первой лиге за сезон 16 мячей было…

– В сезоне-2019/2020 вам с «Десной» совсем чуть-чуть не хватило до «бронзы». Помнишь решающий матч против Зари?

– Конечно. Обидно было. Нам не хватило опыта. Хотя перед сезоном у нас стояла задача попасть в шестерку. А тут за три тура до конца чемпионата мы шли на втором месте. Но потом проиграли «Шахтеру», «Александрии» и сыграли вничью с «Зарей», довольствовавшись лишь четвертым местом.

ФК Заря. В составе Зари Денис Фаворов становился бронзовым призером УПЛ

– В ту же «Зарю» ты ушел из «Десны» по причине финансовых трудностей в черниговской команде?

– Нет, тогда все было нормально. Периодически проблемы возникали, но они были незначительными. В моем уходе было много факторов. Руководство клуба выбрало какое-то другое никому непонятное направление. Были и политические моменты. Везде, где есть деньги, часто возникают несправедливые ситуации. Я в Чернигове был практически пять лет. Вообще не думал, что, когда-то уйду в другую команду. К тому же в клубе работали люди, у которых были свои интересы, благодаря чему мне пришлось покинуть «Десну».

– В «Заре» получилось неплохо, в плане достижений?

– Меня приняли без проблем, коллектив тогда в команде подобрался хороший. Мы показывали неплохой футбол, играли в еврокубках. Одним словом, это был классный футбольный опыт.

– За «бронзу» в 2021 году, какую премию вам выплатили?

– В «Заре» было как. Перед сезоном приходил директор и говорил, что получите 30% от того, что заработаете в еврокубках, бонус от УЕФА. Вышло порядка пяти-шести миллионов евро. А потом президент начинал по ушам ездить и в итоге мы ничего не получили.

– Победа в Кубке в 2021 году была на расстоянии вытянутой руки. Чего не хватило в матче с «Динамо»?

– Наверное, снова-таки, не хватило опыта. В таких поединках все может решить один момент. Игра была не очень интересная, поскольку на кону стоял трофей. Мы свой момент не реализовали, а динамовцы шансом воспользовались.

– Кто лучший тактик, Александр Рябоконь или Виктор Скрипник?

– Рябоконь. Когда я выступал в «Десне», у нас была гибкая схема. По ходу игры мы могли перестроиться без проблем. Каждый знал свой маневр. А в «Заре» при Скрипнике мы действовали по одной схеме, но это работало. Впрочем, сравнивать этих наставников, я бы не стал, поскольку, если у Рябоконя акцент был сделан на тактике, то Скрипник очень сильный психолог. У этих специалистов разный стиль работы.

– У тебя с тренерами всегда было взаимопонимание?

– Нет (смеется). Это, когда я стал постарше, тогда, можно сказать, уже был спокойнее. В молодости были не то, что плохие отношения, просто иногда не было понимания. Многие наставники старой школы, как мне кажется, не хотели развиваться. Фамилии, естественно, я называть не буду, поскольку это будет некрасиво по отношению к ним. А может, и не в них дело, а во мне (улыбается).

– А с кем из партнеров было легче всего взаимодействовать?

– Много было ребят. К примеру, в «Десне» с Егором Картушовым и Владом Калитвинцевым. Мы могли вообще не разговаривать по ходу матча, настолько было классным взаимопонимание. Потом в Чернигов приехал Алексей Гуцуляк – светлая голова. Мне тоже с ним было комфортно играть. В центре поля были Андрей Богданов, Владислав Огиря, мой брат Артем Фаворов.

В «Заре» у меня было хорошо взаимодействие с Максимом Имерековым. Это был классный уровень футбола, поэтому и играть было одно удовольствие.

– Уехать из Украины тебя заставила война?

– В большей степени, да. Футбола не было, мы сидели без тренировок, без игр, я не хотел, чтобы семья подвергалась опасности. Я понимал, что дальше будет только хуже. Поэтому принял решение уехать.

ФК Вечиста. За польскую Вечисту Денис Фаворов отыграл два сезона

– Не жалеешь, что попал в польскую команду «Вечиста», которая выступала в четвертом по силе дивизионе?

– Особо выбора не было. Восемь месяцев без тренировок, выезжаешь в другую страну, где тебя никто не знает, а мне уже был 31 год, то, о каком выборе может идти речь. Можно было еще отправиться в Казахстан, но я не хотел ехать на Восток.

– Тем не менее, по количеству матчей «Вечиста» у тебя стоит на втором месте после «Десны». Тебя там все устраивало?

– Да. Когда я подписывал контракт я и малейшего понимания не имел, куда приехал. Думал там сейчас выйдут на поле, образно говоря, пьяные мужики. А оказалось, что там все на профессиональном уровне. Скажу больше, в первом сезоне мы не выполнили задачу выхода в третий дивизион, притом, что в «Вечисте» выступали сборники некоторых стран. Это единственная в Польше команда третьего дивизиона, которая имела бюджет больше, чем многие клубы Экстрклассы.

– В этой команде ты провел, по сути, два сезона, все время играл. Почему ушел?

– Действительно, я не был обделен игровой практикой. Практически всегда выходил в стартовом составе, забил за два сезона 15 мячей, но попал под правило, которое есть у команд, находящихся ниже первого дивизиона. На поле должно выходить не менее двух молодых местных футболистов не старше 22-х лет. В сезоне- 2023/2024 мы повысились в классе, но у меня закончился контракт, а здесь еще и нашли молодого поляка на мою позицию. Так я и ушел.

– По контракту ты там получал больше, чем, к примеру, в «Десне»?

– В «Десне» я получал минимальную зарплату. А вот в «Заре» был оклад приблизительно такой, какой был и в «Вечисте». Но как я сказал, это была только одна такая уникальная команда в Польше, где зарплаты доходили до 30-40 тысяч евро. А в основном в третьей лиге, куда мы попали на второй год моих выступлений, там платят в среднем по 2 000 евро.

– До января 2025 года ты был без команды. Как поддерживал форму?

– Это ведь было уже не первый раз (улыбается). Разница только в том, что в 2022-м в Украине все тренажерные залы были закрыты, не было где побегать, мы с семьей часто переезжали. Тяжело было. Здесь есть, где работать индивидуально.

ФК Катвица. Последним клубом Дениса Фаворова был польский Котвице

– Сейчас жалеешь, что в январе принял предложение «Котвице»?

– Опять же, особого выбора не было. Я искал лигу повыше, хотелось играть на более высоком уровне. Раньше, когда я принял предложение «Вечисты», я понимал, что рано или поздно эта команда будет в элите, но мне просто не удалось там зацепиться.

– Несмотря на финансовые трудности, с земляками Владимиром Костевичем, Николаем Мусолитиным, морально было легче?

– Мне морально не тяжело. Я много поиграл в Украине, где часто были случаи с невыплатой зарплаты, поэтому к такой ситуации я был адаптирован (улыбается).

– Что дальше?

– Интересный вопрос. Пока ищу команду, а дальше будет видно. Порой судьба футболиста бывает непредсказуема. В Украине постоянно играл, думаю, немало, как для защитника забивал, а оказался в четвертой польской лиге.

– Предложения из Украины рассматриваешь?

– Я все рассматриваю. Но в Украине вряд ли знают, как у меня дела. Если не получится трудоустроиться, может, открою в Кракове футбольную академию, здесь много украинцев, поэтому я давно ношу в себе эту идею. Я когда-то хотел это сделать в Чернигове, но планы поменялись в связи с тем, что я уехал оттуда. Сейчас начну учиться, чтобы получить тренерскую категорию B. Так что будет видно, как дальше повернется судьба. Но опять же, я еще не наигрался в футбол, поэтому данная задача в приоритете.