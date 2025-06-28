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28 июня 2025, 09:00 | Обновлено 28 июня 2025, 10:28
1496
0

«Контракт был, а зарплаты – не было». Фаворов – о приключениях за рубежом

Украинский защитник Денис Фаворов находится в поисках новой команды

28 июня 2025, 09:00 | Обновлено 28 июня 2025, 10:28
1496
0
«Контракт был, а зарплаты – не было». Фаворов – о приключениях за рубежом
ФК Десна. Денис Фаворов

После вторжения российских оккупантов на территорию Украины в феврале 2022 года с футбольных радаров пропал опытный Денис Фаворов, за плечами которого более 300 матчей на профессиональном уровне. Напомним, что на Родине защитник выступал за «Славутич», ФК «Полтава», «Десну» и «Зарю». А потом Денис уехал в Польшу…

Корреспондент сайта Sport.ua решил набрать игрока и поинтересоваться его нынешними делами.

– Денис, последние полгода ты выступал за польскую «Котвицу». В чем причина того, что команда в первом дивизионе заняла место в зоне вылета?
– Так команда на протяжении сезона была в зоне вылета. Поэтому такой результат не стал неожиданностью. Здесь в Польше все знают, что президент «Котвицы», мягко говоря, нечестный человек. Проблемы начались с самого начала сезона. Уже тогда пошли задолженности по зарплате. Я подписал контракт в январе, а завить меня и еще несколько футболистов смогли только через два месяца, играла в основном молодежь. Клубом руководили люди, которые не знают, что такое профессиональный футбол. Плюс, как я уже сказал, были большие задолженности по зарплате.

– Сколько тебе должны?
– За полгода, что я был на контракте, я не получил ни копейки. Кормили завтраками. А сейчас клуб сделали банкротом и все на этом закончилось.

– То есть, денег тебе уже не видать?
– Скорее всего, да.

– У тебя было что-то подобное в карьере?
– Чтобы не платили? Было, конечно. Задолженности были в «Арсенале», «Полтаве». В том же «Арсенале» я полтора года не получал зарплату, а потом клуб распался. Разные ситуации были. Тогда я был еще молод и деньги не стояли на первом месте, мне хотелось как можно выше забраться по карьерной лестнице. Другое дело сейчас, когда есть семья, дети. Тяжело это воспринимать.

– Выступления на высшем уровне ты начал в «Десне», с которой вышел в Премьер-лигу. Это было твое лучшее время в карьере?
– Это было интересное время. И если не лучшее, то одно из таковых. В моей жизни Чернигов оставил серьезный отпечаток. Мы с командой вышли в высшую лигу, попали в еврокубки, решали серьезные задачи. А потом был не менее значимый для меня период в «Заре».

– В первом сезоне в УПЛ (2018/2019) ты стал лучшим бомбардиром «Десны». И все это время на позиции правого защитника?
– Да. Просто так шло (улыбается). В следующем сезоне я еще больше забил. Раньше у меня и в первой лиге за сезон 16 мячей было…

– В сезоне-2019/2020 вам с «Десной» совсем чуть-чуть не хватило до «бронзы». Помнишь решающий матч против Зари?
– Конечно. Обидно было. Нам не хватило опыта. Хотя перед сезоном у нас стояла задача попасть в шестерку. А тут за три тура до конца чемпионата мы шли на втором месте. Но потом проиграли «Шахтеру», «Александрии» и сыграли вничью с «Зарей», довольствовавшись лишь четвертым местом.

ФК Заря. В составе Зари Денис Фаворов становился бронзовым призером УПЛ

– В ту же «Зарю» ты ушел из «Десны» по причине финансовых трудностей в черниговской команде?
– Нет, тогда все было нормально. Периодически проблемы возникали, но они были незначительными. В моем уходе было много факторов. Руководство клуба выбрало какое-то другое никому непонятное направление. Были и политические моменты. Везде, где есть деньги, часто возникают несправедливые ситуации. Я в Чернигове был практически пять лет. Вообще не думал, что, когда-то уйду в другую команду. К тому же в клубе работали люди, у которых были свои интересы, благодаря чему мне пришлось покинуть «Десну».

– В «Заре» получилось неплохо, в плане достижений?
– Меня приняли без проблем, коллектив тогда в команде подобрался хороший. Мы показывали неплохой футбол, играли в еврокубках. Одним словом, это был классный футбольный опыт.

– За «бронзу» в 2021 году, какую премию вам выплатили?
– В «Заре» было как. Перед сезоном приходил директор и говорил, что получите 30% от того, что заработаете в еврокубках, бонус от УЕФА. Вышло порядка пяти-шести миллионов евро. А потом президент начинал по ушам ездить и в итоге мы ничего не получили.

– Победа в Кубке в 2021 году была на расстоянии вытянутой руки. Чего не хватило в матче с «Динамо»?
– Наверное, снова-таки, не хватило опыта. В таких поединках все может решить один момент. Игра была не очень интересная, поскольку на кону стоял трофей. Мы свой момент не реализовали, а динамовцы шансом воспользовались.

– Кто лучший тактик, Александр Рябоконь или Виктор Скрипник?
– Рябоконь. Когда я выступал в «Десне», у нас была гибкая схема. По ходу игры мы могли перестроиться без проблем. Каждый знал свой маневр. А в «Заре» при Скрипнике мы действовали по одной схеме, но это работало. Впрочем, сравнивать этих наставников, я бы не стал, поскольку, если у Рябоконя акцент был сделан на тактике, то Скрипник очень сильный психолог. У этих специалистов разный стиль работы.

– У тебя с тренерами всегда было взаимопонимание?
– Нет (смеется). Это, когда я стал постарше, тогда, можно сказать, уже был спокойнее. В молодости были не то, что плохие отношения, просто иногда не было понимания. Многие наставники старой школы, как мне кажется, не хотели развиваться. Фамилии, естественно, я называть не буду, поскольку это будет некрасиво по отношению к ним. А может, и не в них дело, а во мне (улыбается).

– А с кем из партнеров было легче всего взаимодействовать?
– Много было ребят. К примеру, в «Десне» с Егором Картушовым и Владом Калитвинцевым. Мы могли вообще не разговаривать по ходу матча, настолько было классным взаимопонимание. Потом в Чернигов приехал Алексей Гуцуляк – светлая голова. Мне тоже с ним было комфортно играть. В центре поля были Андрей Богданов, Владислав Огиря, мой брат Артем Фаворов.

В «Заре» у меня было хорошо взаимодействие с Максимом Имерековым. Это был классный уровень футбола, поэтому и играть было одно удовольствие.

– Уехать из Украины тебя заставила война?
– В большей степени, да. Футбола не было, мы сидели без тренировок, без игр, я не хотел, чтобы семья подвергалась опасности. Я понимал, что дальше будет только хуже. Поэтому принял решение уехать.

ФК Вечиста. За польскую Вечисту Денис Фаворов отыграл два сезона

– Не жалеешь, что попал в польскую команду «Вечиста», которая выступала в четвертом по силе дивизионе?
– Особо выбора не было. Восемь месяцев без тренировок, выезжаешь в другую страну, где тебя никто не знает, а мне уже был 31 год, то, о каком выборе может идти речь. Можно было еще отправиться в Казахстан, но я не хотел ехать на Восток.

– Тем не менее, по количеству матчей «Вечиста» у тебя стоит на втором месте после «Десны». Тебя там все устраивало?
– Да. Когда я подписывал контракт я и малейшего понимания не имел, куда приехал. Думал там сейчас выйдут на поле, образно говоря, пьяные мужики. А оказалось, что там все на профессиональном уровне. Скажу больше, в первом сезоне мы не выполнили задачу выхода в третий дивизион, притом, что в «Вечисте» выступали сборники некоторых стран. Это единственная в Польше команда третьего дивизиона, которая имела бюджет больше, чем многие клубы Экстрклассы.

– В этой команде ты провел, по сути, два сезона, все время играл. Почему ушел?
– Действительно, я не был обделен игровой практикой. Практически всегда выходил в стартовом составе, забил за два сезона 15 мячей, но попал под правило, которое есть у команд, находящихся ниже первого дивизиона. На поле должно выходить не менее двух молодых местных футболистов не старше 22-х лет. В сезоне- 2023/2024 мы повысились в классе, но у меня закончился контракт, а здесь еще и нашли молодого поляка на мою позицию. Так я и ушел.

– По контракту ты там получал больше, чем, к примеру, в «Десне»?
– В «Десне» я получал минимальную зарплату. А вот в «Заре» был оклад приблизительно такой, какой был и в «Вечисте». Но как я сказал, это была только одна такая уникальная команда в Польше, где зарплаты доходили до 30-40 тысяч евро. А в основном в третьей лиге, куда мы попали на второй год моих выступлений, там платят в среднем по 2 000 евро.

– До января 2025 года ты был без команды. Как поддерживал форму?
– Это ведь было уже не первый раз (улыбается). Разница только в том, что в 2022-м в Украине все тренажерные залы были закрыты, не было где побегать, мы с семьей часто переезжали. Тяжело было. Здесь есть, где работать индивидуально.

ФК Катвица. Последним клубом Дениса Фаворова был польский Котвице

– Сейчас жалеешь, что в январе принял предложение «Котвице»?
– Опять же, особого выбора не было. Я искал лигу повыше, хотелось играть на более высоком уровне. Раньше, когда я принял предложение «Вечисты», я понимал, что рано или поздно эта команда будет в элите, но мне просто не удалось там зацепиться.

– Несмотря на финансовые трудности, с земляками Владимиром Костевичем, Николаем Мусолитиным, морально было легче?
– Мне морально не тяжело. Я много поиграл в Украине, где часто были случаи с невыплатой зарплаты, поэтому к такой ситуации я был адаптирован (улыбается).

– Что дальше?
– Интересный вопрос. Пока ищу команду, а дальше будет видно. Порой судьба футболиста бывает непредсказуема. В Украине постоянно играл, думаю, немало, как для защитника забивал, а оказался в четвертой польской лиге.

– Предложения из Украины рассматриваешь?
– Я все рассматриваю. Но в Украине вряд ли знают, как у меня дела. Если не получится трудоустроиться, может, открою в Кракове футбольную академию, здесь много украинцев, поэтому я давно ношу в себе эту идею. Я когда-то хотел это сделать в Чернигове, но планы поменялись в связи с тем, что я уехал оттуда. Сейчас начну учиться, чтобы получить тренерскую категорию B. Так что будет видно, как дальше повернется судьба. Но опять же, я еще не наигрался в футбол, поэтому данная задача в приоритете.

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Котвица Колобжег Денис Фаворов Заря Луганск Десна Чернигов Вечиста Краков Александр Рябоконь Виктор Скрипник Владислав Калитвинцев Егор Картушов Максим Имереков Артем Фаворов Андрей Богданов Владислав Огиря статьи Сергей Демьянчук эксклюзив
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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