Будет еще одна попытка. Культовый клуб хочет убедить Лунина уйти из Реала
Мадридцы планирует заменить Андре Онану на украинца
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. Украинец хочет больше игровой практики.
По информации британского портала Sportskeeda Football, «Манчестер Юнайтед» определил Андрея Лунина как потенциальную замену Андре Онане.
«Красные дьяволы» рассматривают возможность усиления состава после неудачного периода Онаны с момента перехода из «Интера» в 2023 году.
Была информация, что «Реал» уже получил предложение от «МЮ» – 15 миллионов евро, но «Реал» хочет 20 млн.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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