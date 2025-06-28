Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. Украинец хочет больше игровой практики.

По информации испанских СМИ, в последние дни «Реал» получил официальное предложение от «Овьедо». Однако оказалось, что новичок Ла Лиги не рассматривал трансфер футболиста – речь шла об аренде.

Флорентино Перес отклонил предложение об аренде – «Реал» рассматривает только трансфер за 20 миллионов евро. Украинец также не проявил желания возвращаться в бывший клуб.

Лунин уже в свое время играл за «Реал» Овьедо. В 2020 году на правах аренды он провел 20 матчей и пропустил 20 голов.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».