Финал перед Уимблдоном. Людмила Киченок упустила чемпионство в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела завоевать парный трофей травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия)!

В финале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах уступили Го Ханьюй (Китай) и Александру Панову за 1 час и 48 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары. Трава, финал

Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [2] – 4:6, 7:6 (7:4), [10:5]

Киченок и Перес могли выиграть титул, если бы в десятом гейме второй партии сумели подать на матч. Это была первая встреча тандемов.

Людмила и Эллен провели первые совместные соревнования. На следующей неделе украинско-австралийский дуэт выступит на Уимблдоне-2025.

Киченок провела второй финал в 2025 году. В начале февраля она вместе с сестрой Надеждой уступила в решающем поединке турнира WTA 500 в Линце.

Всего для Людмилы это был 24-й финал в карьере, в котором она боролась за 12-й трофей.

Результаты Киченок и Перес в Бад-Хомбурге: