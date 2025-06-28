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WTA
28 июня 2025, 13:59 | Обновлено 28 июня 2025, 14:05
972
0

Финал перед Уимблдоном. Людмила Киченок упустила чемпионство в Бад-Хомбурге

В финале парного разряда украинка и Эллен Перес уступили Го Ханьюй и Александре Пановой

28 июня 2025, 13:59 | Обновлено 28 июня 2025, 14:05
972
0
Финал перед Уимблдоном. Людмила Киченок упустила чемпионство в Бад-Хомбурге
WTA. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела завоевать парный трофей травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия)!

В финале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах уступили Го Ханьюй (Китай) и Александру Панову за 1 час и 48 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары. Трава, финал

Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [2] – 4:6, 7:6 (7:4), [10:5]

Киченок и Перес могли выиграть титул, если бы в десятом гейме второй партии сумели подать на матч. Это была первая встреча тандемов.

Людмила и Эллен провели первые совместные соревнования. На следующей неделе украинско-австралийский дуэт выступит на Уимблдоне-2025.

Киченок провела второй финал в 2025 году. В начале февраля она вместе с сестрой Надеждой уступила в решающем поединке турнира WTA 500 в Линце.

Всего для Людмилы это был 24-й финал в карьере, в котором она боролась за 12-й трофей.

Результаты Киченок и Перес в Бад-Хомбурге:

  • 1/8 финала: Люмила Киченок / Эллен Перес [2] – Изабель Хаверлаг / Ингрид Гамарра Мартинс – 7:6 (7:3), 5:7, [10:8]
  • 1/4 финала: Люмила Киченок / Эллен Перес [2] – Чан Хао-Чин / Клара Таусон – 4:6, 6:4, [10:7]
  • 1/2 финала: Люмила Киченок / Эллен Перес [2] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [4] – 6:3, 6:2
  • Финал: Люмила Киченок / Эллен Перес [2] – Го Ханьюй / Александра Панова – 6:4, 6:7 (4:7), [5:10]
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Людмила Киченок Эллен Перес WTA Бад-Хомбург трофеи украинцев в теннисе Го Ханьюй Александра Панова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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