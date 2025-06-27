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27 июня 2025, 07:40 |
590
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Разгромы от Ман Сити и Реала, новый контракт Роналду, победа Украины

Главные новости за 26 июня на Sport.ua

27 июня 2025, 07:40 |
590
0
Разгромы от Ман Сити и Реала, новый контракт Роналду, победа Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 июня.

1. С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Мадридская команда выиграла группу H и на старте плей-офф встретится с Ювентусом

2А. Безупречный групповой этап. Ман Сити разгромил Ювентус в Орландо
Единственного конкурента в группе команда Гвардиолы не заметила

2В. Гол и ассист Винисиуса. Реал сокрушил РБ Зальцбург и вышел в плей-офф КЧМ
Королевский клуб одержал победу над австрийской командой со счетом 3:0 в 3-м туре группы H

2С. Индзаги удалось вывести Аль-Хиляль в 1/8 финала клубного чемпионата мира
Клуб из Саудовской Аравии уверенно разобрался с мексиканской «Пачукой»

2D. Все решил Каку. Видад и Аль-Айн провели матч престижа на клубном ЧМ
Клуб из Эмиратов выиграл матч у соперников из Марокко

3. ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
Криштиану продлил контракт с «Аль-Насром»

4. Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Рауль Хименес отправил мяч в свои ворота в 63-й минуте финала

5А. Командный ЧЕ-2025. Онуфриев улучшил личный рекорд в прыжках с шестом
Украинский спортсмен взял 5.70 м и занял 5-е место на соревнованиях в Мадриде

5В. Командный ЧЕ-2025. Килипко заняла второе место в прыжках с шестом
Украинская спортсменка прыгнула с шестом на 4.65 метра

6. Ястремская не справилась с ветром и проиграла четвертьфинал Истборна
Даяна потерпела поражение от Александры Эалы, Майя Джойнт прошла Анну Блинкову

7. Украинца Шульгу выбрали во втором раунде драфта НБА
Макса выбрал клуб «Орландо», но будет выступать за «Бостон»

8. Провал Украины. Результаты ЧМ по баскетболу 3х3 среди женщин
Сине-желтые не смогли выиграть ни одной игры на турнире

9. ОФИЦИАЛЬНО. Пошел к Пономареву. ЛНЗ переманил лидера другого клуба УПЛ
Роман Дидык стал игроком черкасского ЛНЗ

10. Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Сине-желтые не оставили шансов сопернику

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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