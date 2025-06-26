Ястремская не справилась с ветром и проиграла четвертьфинал Истборна

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) завершила выступления в 1/4 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 1/4 финала украинка в двух сетах проиграла Александре Эале (Филиппины, WTA 74) за 1 час и 5 минут.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [Q] – 1:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Ключевую роль в исходе поединка сыграли ветер и адаптация теннисисток к погодным условиям. Даяна, со своим агрессивным стилем, не могла показывать хорошую игру. В то время как Эала, которая строит свой теннис от защиты, просто пыталась удержать мяч в корте.

В полуфинале Истборна Александра встретится с Варварой Грачевой, которая без борьбы прошла Барбору Крейчикову – чешка снялась до начала матча.

Ястремская на следующей неделе выступит на Уимблдоне-2025. Даяна провела неплохую подготовку к травяному слэму. 22 июня она добралась до финала соревнований идентичной категории в Ноттингеме, где уступила Маккартни Кесслер.