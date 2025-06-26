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WTA
26 июня 2025, 18:01 | Обновлено 26 июня 2025, 18:53
1563
17

Ястремская не справилась с ветром и проиграла четвертьфинал Истборна

Даяна сумела взять всего три гейма у Александры Эалы на турнире WTA 250 в Британии

26 июня 2025, 18:01 | Обновлено 26 июня 2025, 18:53
1563
17
Ястремская не справилась с ветром и проиграла четвертьфинал Истборна
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) завершила выступления в 1/4 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 1/4 финала украинка в двух сетах проиграла Александре Эале (Филиппины, WTA 74) за 1 час и 5 минут.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [Q] – 1:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Ключевую роль в исходе поединка сыграли ветер и адаптация теннисисток к погодным условиям. Даяна, со своим агрессивным стилем, не могла показывать хорошую игру. В то время как Эала, которая строит свой теннис от защиты, просто пыталась удержать мяч в корте.

В полуфинале Истборна Александра встретится с Варварой Грачевой, которая без борьбы прошла Барбору Крейчикову – чешка снялась до начала матча.

Ястремская на следующей неделе выступит на Уимблдоне-2025. Даяна провела неплохую подготовку к травяному слэму. 22 июня она добралась до финала соревнований идентичной категории в Ноттингеме, где уступила Маккартни Кесслер.

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Даяна Ястремская Александра Эала WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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C.Пеклов
Тенісистка 1-ї півсотні повинна справлятися з метеоумовами,це не виправдання.Тренеру є над чим працювати.Даяні відпочити й добре підготуватися до УІМу!
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+5
Richard Lewis
Поганому танцюристу, як відомо, вітер заважає...
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+3
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mevast
Зато на Вімбілдоні наші дівчата покажуть де раки зимують.
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+3
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Vitaly Kozak
Це ж треба, скільки хейту отримала Даяна за один програш Еалі. Причому від тих же "вболівальників",які кілька днів тому нахвалювали її за гру у фіналі в Ноттінгемі. А ще радили знятись взагалі з турніру в Істборні, щоб до Вімблдону не виснажитись.
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+2
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volunec85
Виходити до фіналу на 250, витрачаючи сили сенсу нема. Краще відпочити перед ВШ. Там за одну перемогу більше заробиш, ніж тут, вигравши титул. Та і очечок там побільше сиплять
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+1
Eugenii Skrypka
У Даи всегда тотал меньше))
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0
Vlad Holl
Матч закінчився. Настрій у Даяни чудовий - посмішка до вух . Жодної своєї подачі не взяла , але ,думаю , що на конторі заробила гарно. Татко задоволений.
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0
Forcer Petya
Неприємна несподіванка... Програти з таким розгромом тенісистці з другої півсотні... 🤦🤦
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-1
Vitaly Kozak
Цікаво, кому з наших дівчат Еала попадеться по сітці на Вімблдоні?
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-2
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