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WTA
26 июня 2025, 13:11 | Обновлено 26 июня 2025, 13:29
1119
0

Шанс для Ястремской. Действующая чемпионка Уимблдона снялась с Истборна

Барбора Крейчикова отказалась проводить четвертьфинальный матч против Варвары Грачевой

26 июня 2025, 13:11 | Обновлено 26 июня 2025, 13:29
1119
0
Шанс для Ястремской. Действующая чемпионка Уимблдона снялась с Истборна
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

17-я ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова из Чехии снялась с травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

26 июня чешка должна была сыграть четвертьфинальный матч против представительницы Франции Варвары Грачевой (WTA 111). Однако встреча не состоится – Грачева без борьбы вышла в полуфинал.

Точная причина снятия Крейчиковой неизвестна. Однако во вчерашнем матче против Джоди Баррейдж Барбора брала медицинский тайм-аут и ее мучали судороги.

Барбора в Истборне, помимо Баррейдж, также успела пройти Хэрриет Дарт. За два поединка она провела на корте в сумме более пяти часов.

Уже на следующей неделе Крейчиковой предстоит защита трофея Уимблдонского турнира.

Грачева в полуфинале Истборна сыграет против победительницы противостояния Даяна Ястремская – Александра Эала. Украинка начнет матч с филиппинкой ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Барбора Крейчикова Варвара Грачева Даяна Ястремская WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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