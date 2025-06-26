Шанс для Ястремской. Действующая чемпионка Уимблдона снялась с Истборна

17-я ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова из Чехии снялась с травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

26 июня чешка должна была сыграть четвертьфинальный матч против представительницы Франции Варвары Грачевой (WTA 111). Однако встреча не состоится – Грачева без борьбы вышла в полуфинал.

Точная причина снятия Крейчиковой неизвестна. Однако во вчерашнем матче против Джоди Баррейдж Барбора брала медицинский тайм-аут и ее мучали судороги.

Барбора в Истборне, помимо Баррейдж, также успела пройти Хэрриет Дарт. За два поединка она провела на корте в сумме более пяти часов.

Уже на следующей неделе Крейчиковой предстоит защита трофея Уимблдонского турнира.

Грачева в полуфинале Истборна сыграет против победительницы противостояния Даяна Ястремская – Александра Эала. Украинка начнет матч с филиппинкой ориентировочно в 16:30 по Киеву.