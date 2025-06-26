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  4. Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 250 в Истборне
WTA
26 июня 2025, 09:46 |
148
0

Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 250 в Истборне

Поединок 1/4 финала состоится 26 июня и начнется не ранее 16:30 по Киеву

26 июня 2025, 09:46 |
148
0
Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 250 в Истборне

26 июня, в рамках четвертьфинала турнира в Истборне между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 42) и Александра Эала (WTA 74).

Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка показывает солидный уровень тенниса на траве, она одержала 6 побед в 7 противостояниях. Единственный матч Ястремская проиграла в финале турнира в Ноттингеме, американке Кесслер.

Спортсменка не стала брать паузу, а заявилась на турнир в Истборне, где сначала прошла Магду Линетт – 6:4, 4:2, после чего был отказ соперницы. Во втором матче тоже не было проблем, британку Франческу Джонс Даяна обыграла 6:2, 6:1.

Ястремская явно поймала кураж, в такой форме ее тяжело остановить, однако, Эала умеет играть против спортсменок, которые ставят на агрессивный теннис. Я думаю, предстоящая встреча станет первым серьезным испытанием на этом турнире.

Александра Эала

Филиппинская теннисистка стала всем известна в этом сезоне, ее сделал узнаваемой один турнир в Майами, где она дошла до полуфинала и в упорной борьбе уступила Джессике Пегуле, а перед этим одолела саму Свентек.

После упомянутого крупного успеха Эала не впечатляла значимыми результатами. В Истборне спортсменка начала с квалификации, где обыграла турчанку Сонмез – 6:1, 6:3, потом была сложнейшая битва против американки Баптист – 6:7, 7:6, 6:1. Свой первый матч в основной сетке теннисистка выиграла у итальянки Бронцетти – 6:0, 6:1.

Во втором круге прошла Алену Остапенку – 0:6, 6:3, 3:2, и отказ соперницы. Эала в текущем сезоне провела 11 матчей на траве, одержав 8 побед. В этом году теннисистка поднялась в рейтинге на 73 позиции, теперь важно обрести стабильность, ведь техника у спортсменки отличная.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в первой очной встрече фаворитом считается украинская спортсменка. Встретятся две сильные днвушки, которые умеют показывать игру высокого уровня.

Жду непредсказуемого матча, битва может завершиться с любым исходом, ставка на тотал больше 20,5 геймов выглядит вполне рабочей. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,73.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
26.06.2025 -
16:30
Александра Эала
Тотал больше 20.5 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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