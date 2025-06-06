Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21
Другие новости
06 июня 2025, 07:25 |
837
0

Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21

Главные новости за 5 июня на Sport.ua

06 июня 2025, 07:25 |
837
0
Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 июня.

1А. Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Пять забитых голов и четыре пропущенных позволили испанцам попасть в финал, где их ждет Португалия

1В. Почти 10 баллов. Назван лучший игрок матча Испания – Франция
Ламин Ямаль оставил позади всех игроков

1С. Роналду vs Ямаль. Определена финальная пара Лиги наций: кто возьмет трофей?
В решающем матче 8 июня в Мюнхене сыграют Португалия и Испания

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Контракт подписан. ЛНЗ переманил коуча другого клуба УПЛ
Виталий Пономарев перебрался в Черкассы

2В. Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента
Алексей Сливченко не видит объективных предпосылок для сотрудничества этого тренера с «фиолетовыми»

3. Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Украинский защитник готов продолжить карьеру во Франции

4. Украина разгромила Сербию и вышла в плей-офф ЧЕ-2025 по socca
Сине-желтые на чемпионате Европы забили в ворота соперников 7 мячей

5. ОФИЦИАЛЬНО. Обнародована заявка сборной Украины для участия в Евро U-21
На турнир поедут 23 футболиста под руководством Унаи Мельгосы

6. Украина выиграла вторую медаль чемпионата Европы по артистическому плаванию
В акробатической программе среди групп сине-желтая команда заняла 2-е место

7А. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
7 июня будем болеть за Коко Гауфф, которая поборется за трофей против Арины Соболенко

7В. Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Коко в двух сетах уверенно разобралась с Лоис Буассон и пробилась в решающий матч слэма

7С. Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Польская теннисистка уступила первой ракетке мира в трех партиях

8. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
Украинский боксер решил покинуть профессиональный ринг

9. Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона
Ярким матчем стартовала серия Эдмонтона и Флориды

10. Сергей ЛОГИНОВ: «В поисках новой команды, о завершении карьеры не думаю»
Экс-защитник Александрии рассказал об историческом сезоне, Руслане Ротане и своем будущем

По теме:
Успех сборной по socca, Роналду вышел в финал, интерес к Кевину из Шахтера
Сборная прибыла в Канаду, Забарный перейдет в ПСЖ, Свитолина проиграла
Новички для Шахтера, увольнение Максимова, контрольная игра Украины U-21
главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Теннис | 05 июня 2025, 18:33 38
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6

Польская теннисистка уступила первой ракетке мира в трех партиях

Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Футбол | 05 июня 2025, 19:34 18
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом

Украинский защитник готов продолжить карьеру во Франции

Северная Македония – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 06.06.2025, 08:24
Северная Македония – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Северная Македония – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Футбол | 05.06.2025, 23:59
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Роналду нашел новый клуб для участия в КЧМ-2025. Переговоры продолжаются
Футбол | 06.06.2025, 01:00
Роналду нашел новый клуб для участия в КЧМ-2025. Переговоры продолжаются
Роналду нашел новый клуб для участия в КЧМ-2025. Переговоры продолжаются
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 16
Футбол
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 4
Футбол
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
05.06.2025, 20:45 5
Теннис
25 лет спустя. Сборная Португалии вырвала победу у Германии
25 лет спустя. Сборная Португалии вырвала победу у Германии
05.06.2025, 00:05 15
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 24
Футбол
ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
05.06.2025, 05:20 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем