Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 июня.

1А. Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН

Пять забитых голов и четыре пропущенных позволили испанцам попасть в финал, где их ждет Португалия

1В. Почти 10 баллов. Назван лучший игрок матча Испания – Франция

Ламин Ямаль оставил позади всех игроков

1С. Роналду vs Ямаль. Определена финальная пара Лиги наций: кто возьмет трофей?

В решающем матче 8 июня в Мюнхене сыграют Португалия и Испания

2А. ОФИЦИАЛЬНО. Контракт подписан. ЛНЗ переманил коуча другого клуба УПЛ

Виталий Пономарев перебрался в Черкассы

2В. Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента

Алексей Сливченко не видит объективных предпосылок для сотрудничества этого тренера с «фиолетовыми»

3. Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом

Украинский защитник готов продолжить карьеру во Франции

4. Украина разгромила Сербию и вышла в плей-офф ЧЕ-2025 по socca

Сине-желтые на чемпионате Европы забили в ворота соперников 7 мячей

5. ОФИЦИАЛЬНО. Обнародована заявка сборной Украины для участия в Евро U-21

На турнир поедут 23 футболиста под руководством Унаи Мельгосы

6. Украина выиграла вторую медаль чемпионата Европы по артистическому плаванию

В акробатической программе среди групп сине-желтая команда заняла 2-е место

7А. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин

7 июня будем болеть за Коко Гауфф, которая поборется за трофей против Арины Соболенко

7В. Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ

Коко в двух сетах уверенно разобралась с Лоис Буассон и пробилась в решающий матч слэма

7С. Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6

Польская теннисистка уступила первой ракетке мира в трех партиях

8. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере

Украинский боксер решил покинуть профессиональный ринг

9. Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона

Ярким матчем стартовала серия Эдмонтона и Флориды

10. Сергей ЛОГИНОВ: «В поисках новой команды, о завершении карьеры не думаю»

Экс-защитник Александрии рассказал об историческом сезоне, Руслане Ротане и своем будущем