Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21
Главные новости за 5 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 июня.
1А. Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Пять забитых голов и четыре пропущенных позволили испанцам попасть в финал, где их ждет Португалия
1В. Почти 10 баллов. Назван лучший игрок матча Испания – Франция
Ламин Ямаль оставил позади всех игроков
1С. Роналду vs Ямаль. Определена финальная пара Лиги наций: кто возьмет трофей?
В решающем матче 8 июня в Мюнхене сыграют Португалия и Испания
2А. ОФИЦИАЛЬНО. Контракт подписан. ЛНЗ переманил коуча другого клуба УПЛ
Виталий Пономарев перебрался в Черкассы
2В. Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента
Алексей Сливченко не видит объективных предпосылок для сотрудничества этого тренера с «фиолетовыми»
3. Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Украинский защитник готов продолжить карьеру во Франции
4. Украина разгромила Сербию и вышла в плей-офф ЧЕ-2025 по socca
Сине-желтые на чемпионате Европы забили в ворота соперников 7 мячей
5. ОФИЦИАЛЬНО. Обнародована заявка сборной Украины для участия в Евро U-21
На турнир поедут 23 футболиста под руководством Унаи Мельгосы
6. Украина выиграла вторую медаль чемпионата Европы по артистическому плаванию
В акробатической программе среди групп сине-желтая команда заняла 2-е место
7А. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
7 июня будем болеть за Коко Гауфф, которая поборется за трофей против Арины Соболенко
7В. Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Коко в двух сетах уверенно разобралась с Лоис Буассон и пробилась в решающий матч слэма
7С. Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Польская теннисистка уступила первой ракетке мира в трех партиях
8. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
Украинский боксер решил покинуть профессиональный ринг
9. Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона
Ярким матчем стартовала серия Эдмонтона и Флориды
10. Сергей ЛОГИНОВ: «В поисках новой команды, о завершении карьеры не думаю»
Экс-защитник Александрии рассказал об историческом сезоне, Руслане Ротане и своем будущем
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