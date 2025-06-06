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  4. Роналду vs Ямаль. Определена финальная пара Лиги наций: кто возьмет трофей?
Лига наций
06 июня 2025, 00:10 | Обновлено 06 июня 2025, 00:53
373
2

Роналду vs Ямаль. Определена финальная пара Лиги наций: кто возьмет трофей?

В решающем матче 8 июня в Мюнхене сыграют Португалия и Испания

06 июня 2025, 00:10 | Обновлено 06 июня 2025, 00:53
373
2
Роналду vs Ямаль. Определена финальная пара Лиги наций: кто возьмет трофей?
Криштиану Роналду и Ламин Ямаль

Вечером 5 июня прошел второй полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

Яркое шоу с 9 голами в немецком Штутгарте выдали сборные Испании и Франции (5:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Феерию устроил Ламин Ямаль, который забил два гола французам. При счете 5:1 испанцы расслабились и пропустили три гола.

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций, где встретится с Португалией, которая днем ранее обыграла Германию с победным голом Криштиану Роналду (2:1).

Финальный поединок между Португалией и Испании пройдет 8 июня в 22:00 в Мюнхене на Альянц Арене.

Неудачники полуфиналов – Германия и Франция – сыграют в матче за третье место 8 июня в 16:00 в Штутгарте.

🏆 Лига наций 2025. Полуфиналы

4 июня, Мюнхен

🔹 22:00. Германия – Португалия – 1:2

Гол: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

5 июня, Штутгарт

🔹 22:00. Испания – Франция – 5:4

Голы: Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пен), 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59 (пен), Шерки, 79, Вивиан, 84 (автогол), Коло Муани, 90+3

Решающие матчи

За 3-е место. 8 июня, Штутгарт

🔹 16:00. Германия – Франция

Финал. 8 июня, Мюнхен

🔹 22:00. Португалия – Испания

⚽️ Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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OKs100
Роналду лучше Ямаля сейчас.
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Crassus1
40 vs 17
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