Роналду vs Ямаль. Определена финальная пара Лиги наций: кто возьмет трофей?

Вечером 5 июня прошел второй полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

Яркое шоу с 9 голами в немецком Штутгарте выдали сборные Испании и Франции (5:4).

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Феерию устроил Ламин Ямаль, который забил два гола французам. При счете 5:1 испанцы расслабились и пропустили три гола.

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций, где встретится с Португалией, которая днем ранее обыграла Германию с победным голом Криштиану Роналду (2:1).

Финальный поединок между Португалией и Испании пройдет 8 июня в 22:00 в Мюнхене на Альянц Арене.

Неудачники полуфиналов – Германия и Франция – сыграют в матче за третье место 8 июня в 16:00 в Штутгарте.

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🏆 Лига наций 2025. Полуфиналы

4 июня, Мюнхен

🔹 22:00. Германия – Португалия – 1:2

Гол: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

5 июня, Штутгарт

🔹 22:00. Испания – Франция – 5:4

Голы: Уильямс, 22, Мерино, 25, Ямаль, 54 (пен), 67, Педри, 55 – Мбаппе, 59 (пен), Шерки, 79, Вивиан, 84 (автогол), Коло Муани, 90+3

Решающие матчи

За 3-е место. 8 июня, Штутгарт

🔹 16:00. Германия – Франция

Финал. 8 июня, Мюнхен

🔹 22:00. Португалия – Испания

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