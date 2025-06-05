Сергей ЛОГИНОВ: «В поисках новой команды, о завершении карьеры не думаю»

Как сообщил официальный сайт «Александрии» 1 июня: команда попрощалась сразу с 3 футболистами. Украинский клуб покинули опорный полузащитник Иван Калюжный, центральный защитник Сергей Логинов и полузащитник Юрий Копина. У всех трех футболистов закончились контракты и они получили статус свободных агентов.

На счету Сергея Логинова 63 матча в чемпионате Украины за клуб, 1 забитый мяч.

Мы получили эксклюзивный комментарий Сергея Логинова, в котором 34-летний центральный защитник откровенно рассказал о прощании с командой, историческом сезоне, Руслане Ротане и собственном будущем.

– Сергей, как планируете провести отпуск?

– В Днепре, с семьей. Никуда особо ехать не планируем.

– Вы провели в «Александрии» два с половиной сезона. Как можете охарактеризовать этот этап своей карьеры?

– Успешно. Подписал контракт с «Александрией» почти одновременно с Русланом Петровичем Ротанем и его тренерским штабом. В «Александрии» мы прошли все этапы становления команды – от начала работы до завоевания серебряных медалей в УПЛ.

– Оправдались ли ваши ожидания от перехода?

– Да. Последний сезон вообще стал для нас историческим. Очень приятно, что все замыслы и планы за эти два с половиной года в итоге удалось реализовать.

– Расскажите о праздновании завоевания командой серебра. Что происходило в раздевалке после матча с «Вересом»?

– Все были счастливы. Думаю, это было видно и по интервью, которое давал Руслан Петрович Ротань в микс-зоне. Было и шампанское, и подбрасывание тренерского штаба. Все веселье из раздевалки перенеслось в микс-зону.

– Как проходило официальное награждение?

– Официальная часть: нас собрали, вручили медали, затем командное мероприятие, на которое пригласили футболистов вместе с семьями. Собрались с руководством и поздравили друг друга.

– Также знаю, что вручение серебряных медалей состоялось в день города Александрии. Расскажите об этом событии.

– Да, для города Александрия это был большой праздник. Сделали подарок от команды, скажем так.

И болельщики, и жители были довольны, мы тоже остались с приятными впечатлениями. Только положительные эмоции и теплые воспоминания – и об этом дне, и обо всем сезоне, и обо всем моем периоде в «Александрии».

– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Русланом Ротанем.

– Только положительное могу сказать. Требовательный тренер, главное выполнять его установки и требования.

– Правда ли, что во время игры и вне поля – это две разные личности?

– Не сказал бы так. Как каждый тренер – он требует максимум от своих футболистов. Если все делаешь правильно, придерживаешься структуры игры и дисциплины, то никаких проблем нет.

– В прошлом сезоне вы играли во всех матчах, где были в заявке. В этом – только три поединка, учитывая кубок, и всего 160 минут. Почему так?

– Это решение тренерского штаба. Если честно, в этом сезоне конкуренция в команде бешеная, на всех позициях. Я никогда не обсуждал ротацию или состав. Моя задача – выходить на тренировки и матчи и доказывать. Кто и сколько играет – решает тренер.

– Не обсуждали вашу игровую практику с Русланом Петровичем?

– Мы с Русланом Петровичем подвели итоги не только последнего сезона, но и всего периода сотрудничества – за эти два с половиной года. Поблагодарили друг друга. Это был замечательный этап. Руслан Петрович ушел дальше в «Полесье», я его поздравил, думаю, у него там все получится, желаю ему успехов.

Что касается меня – сейчас я в поиске новой команды. Посмотрим, как сложится, какие варианты появятся.

ФК Александрия

– Какой матч за весь период карьеры в «Александрии» вам запомнился больше всего?

– Много разных матчей, как успешных, так и не очень. Выделить один я так сразу не смогу.



– Против «Черноморца» вы вышли на поле с капитанской повязкой, до этого выходили с повязкой против «Днепра-1», своей прошлой команды. Символизм?

– Мы это не обсуждали с тренером – у нас есть очередь капитанов, в зависимости от состава. Думаю, с этим и связано. Спасибо тренерскому штабу за доверие, я выходил и старался их не подвести.

Я не придаю этому какого-то символизма. Решение тренера, не более того.

– У вас закончился контракт с «Александрией». Вы общались с клубом о его продлении?

– В «Александрии» таких разговоров не было.

– То есть с предложением к вам не обращались?

– Нет, от руководства никаких инициатив по продлению контракта не было.

– В другом интервью вы говорили, что до конца мая будет конкретика от других клубов. Она уже появилась?

– Есть интересные варианты, переговоры продолжаются. Сейчас завершился чемпионат и продолжается самая горячая стадия трансферного периода и переговоров. Жду более конкретных предложений и вариантов.

– Клубы из УПЛ или из Первой лиги?

– Есть – и из УПЛ, и из Первой лиги.

– О завершении карьеры пока речи не идет?

– Да, чувствую еще силы. У меня есть мотивация продолжать. Не думаю о завершении карьеры.

Игорь ЯВКИН