Сергей ЛОГИНОВ: «В поисках новой команды, о завершении карьеры не думаю»
Экс-защитник Александрии рассказал об историческом сезоне, Руслане Ротане и своем будущем
Как сообщил официальный сайт «Александрии» 1 июня: команда попрощалась сразу с 3 футболистами. Украинский клуб покинули опорный полузащитник Иван Калюжный, центральный защитник Сергей Логинов и полузащитник Юрий Копина. У всех трех футболистов закончились контракты и они получили статус свободных агентов.
На счету Сергея Логинова 63 матча в чемпионате Украины за клуб, 1 забитый мяч.
Мы получили эксклюзивный комментарий Сергея Логинова, в котором 34-летний центральный защитник откровенно рассказал о прощании с командой, историческом сезоне, Руслане Ротане и собственном будущем.
– Сергей, как планируете провести отпуск?
– В Днепре, с семьей. Никуда особо ехать не планируем.
– Вы провели в «Александрии» два с половиной сезона. Как можете охарактеризовать этот этап своей карьеры?
– Успешно. Подписал контракт с «Александрией» почти одновременно с Русланом Петровичем Ротанем и его тренерским штабом. В «Александрии» мы прошли все этапы становления команды – от начала работы до завоевания серебряных медалей в УПЛ.
– Оправдались ли ваши ожидания от перехода?
– Да. Последний сезон вообще стал для нас историческим. Очень приятно, что все замыслы и планы за эти два с половиной года в итоге удалось реализовать.
– Расскажите о праздновании завоевания командой серебра. Что происходило в раздевалке после матча с «Вересом»?
– Все были счастливы. Думаю, это было видно и по интервью, которое давал Руслан Петрович Ротань в микс-зоне. Было и шампанское, и подбрасывание тренерского штаба. Все веселье из раздевалки перенеслось в микс-зону.
– Как проходило официальное награждение?
– Официальная часть: нас собрали, вручили медали, затем командное мероприятие, на которое пригласили футболистов вместе с семьями. Собрались с руководством и поздравили друг друга.
– Также знаю, что вручение серебряных медалей состоялось в день города Александрии. Расскажите об этом событии.
– Да, для города Александрия это был большой праздник. Сделали подарок от команды, скажем так.
И болельщики, и жители были довольны, мы тоже остались с приятными впечатлениями. Только положительные эмоции и теплые воспоминания – и об этом дне, и обо всем сезоне, и обо всем моем периоде в «Александрии».
– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Русланом Ротанем.
– Только положительное могу сказать. Требовательный тренер, главное выполнять его установки и требования.
– Правда ли, что во время игры и вне поля – это две разные личности?
– Не сказал бы так. Как каждый тренер – он требует максимум от своих футболистов. Если все делаешь правильно, придерживаешься структуры игры и дисциплины, то никаких проблем нет.
– В прошлом сезоне вы играли во всех матчах, где были в заявке. В этом – только три поединка, учитывая кубок, и всего 160 минут. Почему так?
– Это решение тренерского штаба. Если честно, в этом сезоне конкуренция в команде бешеная, на всех позициях. Я никогда не обсуждал ротацию или состав. Моя задача – выходить на тренировки и матчи и доказывать. Кто и сколько играет – решает тренер.
– Не обсуждали вашу игровую практику с Русланом Петровичем?
– Мы с Русланом Петровичем подвели итоги не только последнего сезона, но и всего периода сотрудничества – за эти два с половиной года. Поблагодарили друг друга. Это был замечательный этап. Руслан Петрович ушел дальше в «Полесье», я его поздравил, думаю, у него там все получится, желаю ему успехов.
Что касается меня – сейчас я в поиске новой команды. Посмотрим, как сложится, какие варианты появятся.
– Какой матч за весь период карьеры в «Александрии» вам запомнился больше всего?
– Много разных матчей, как успешных, так и не очень. Выделить один я так сразу не смогу.
– Против «Черноморца» вы вышли на поле с капитанской повязкой, до этого выходили с повязкой против «Днепра-1», своей прошлой команды. Символизм?
– Мы это не обсуждали с тренером – у нас есть очередь капитанов, в зависимости от состава. Думаю, с этим и связано. Спасибо тренерскому штабу за доверие, я выходил и старался их не подвести.
Я не придаю этому какого-то символизма. Решение тренера, не более того.
– У вас закончился контракт с «Александрией». Вы общались с клубом о его продлении?
– В «Александрии» таких разговоров не было.
– То есть с предложением к вам не обращались?
– Нет, от руководства никаких инициатив по продлению контракта не было.
– В другом интервью вы говорили, что до конца мая будет конкретика от других клубов. Она уже появилась?
– Есть интересные варианты, переговоры продолжаются. Сейчас завершился чемпионат и продолжается самая горячая стадия трансферного периода и переговоров. Жду более конкретных предложений и вариантов.
– Клубы из УПЛ или из Первой лиги?
– Есть – и из УПЛ, и из Первой лиги.
– О завершении карьеры пока речи не идет?
– Да, чувствую еще силы. У меня есть мотивация продолжать. Не думаю о завершении карьеры.
Игорь ЯВКИН
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