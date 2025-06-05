Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента

Черкасский ЛНЗ провел свой второй сезон в украинской Премьер-лиге. После седьмого места в дебютном розыгрыше, коим для «фиолетовых» был чемпионат-2023/24, черкасчане финишировали лишь двенадцатыми, чем неприятно удивили как собственных болельщиков, так и многочисленных экспертов. От ЛНЗ однозначно ждали большего, учитывая хотя бы такой простой показатель, как способность покупать новых футболистов за реальные деньги, чем по нынешним временам в УПЛ могут похвастаться единицы.

В сезоне-2024/25 ЛНЗ доверился сперва испанскому специалисту Андресу Карраско, от которого ждали красивого и яркого футбола с акцентом на результат, но который еще до Нового года откровенно «спекся» и был отправлен в отставку, а затем – маститому отечественному наставнику Роману Григорчуку. В конечном итоге ставка ни на первого, ни на второго не сработала, и ЛНЗ оказался выше зоны переходных матчей только потому, что еще хуже, чем у «фиолетовых», дела в сезоне обстояли у «Ворсклы» и «Левого Берега».

Совсем неудивительно, что после завершения сезона на этот раз «на дверь» указали уже и Григорчуку. После чего возникла интрига – кого теперь руководители ЛНЗ сумеют заангажировать на пост главного тренера своей первой команды?

Выбор боссов «фиолетовых» пал на 50-летнего Виталия Пономарева, который до этого два года провел на посту наставника «Руха». 5 июня ЛНЗ официально отрапортовал о назначении Пономарева коучем первой команды клуба, не раскрыв сроков сотрудничества со специалистом и других нюансов трудового договора.

В то же время в официальном коммюнике, посвященном назначению Пономарева, значился весьма любопытный абзац: «Пономарев завоевал репутацию прогрессивного тренера, умеющего работать с молодежью и добиваться результата. Под его руководством юношеская команда львовского «Руха» дважды становилась чемпионом Украины среди U-19 в сезонах 2021/22 и 2022/23, а также дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА».

Однако именно эта констатация безусловных заслуг Виталия Пономарева и выглядит наиболее нелогичной во всей логике назначения экс-коуча «Руха» новым главным тренером ЛНЗ…

Дело в том, что руководство ЛНЗ никогда до этого не давало понять, что собирается развивать свой клуб по модели, которой в последние годы следовал «Рух» – масштабной селекции, сбору и воспитанию талантливой украинской молодежи с дальнейшим предоставлением тем, кто лучше остальных проявил себя, шансов в первой команде. После повышения в классе до уровня УПЛ боссы «фиолетовых», наоборот, очертили вектор развития, где существенная ставка делалась на подписание иностранных молодых футболистов, для которых отечественный чемпионат и выступления за ЛНЗ должны были стать своего рода «трамплином» для переезда в более сильную лигу и топовый клуб.

Такой подход к комплектации первой команды, существовавший в ЛНЗ, привел к приличным тратам на рынке. За два года боссы «фиолетовых» раскошелились почти на 3 миллиона евро – существенная сумма для любого клуба современной УПЛ, за исключением разве что «Шахтера». Но ощутимых дивидендов от таких вливаний в ЛНЗ не получили, хотя ради объективности стоит признавать, что и не все новобранцы сумели как следует адаптироваться к украинским реалиям, а некоторым проявить свои лучшие качества помешали перманентные проблемы со здоровьем.

Также в ЛНЗ никогда не давали понять, что собираются обязательно делать акцент на молодой команде. По величине среднего возраста использованных футболистов (25,6) в сезоне-2024/25 «фиолетовые» оказались пятыми в УПЛ, пропустив вперед только «Верес» (25,7), «Левый Берег» (26,2), «Александрию» (26,2) и «Оболонь» (26,9). «Рух» же, которым ранее руководил Пономарев, оказался самой молодой командой УПЛ-2024/25. Средний возраст львовской команды составил лишь 21,9 лет, что намного меньше, чем у ближайшего «преследователя» в лице «Шахтера» (23,4).

Абсолютно на разных полюсах УПЛ оказались ЛНЗ с «Рухом» и в таком аспекте, как доля использованных легионеров в первой команде. По информации портала Transfermarkt, «фиолетовые» оказались лидерами минувшего сезона элитарной отечественной лиги по доверию иностранным футболистам. Доля задействованных легионеров у черкасчан составила 49,4%. У «Руха» аналогичный показатель был равен лишь 5,2%. Меньше, чем львовяне в УПЛ-2024/25 использовали иностранцев только «Динамо» (2,4%), а также «Оболонь» с «Ингульцом», в рядах которых вообще на поле появлялись исключительно украинские игроки.

Для полноты картины и понимания ситуации с молодежью в ЛНЗ нельзя обходить вниманием и такой важный фактор, как результаты «фиолетовых» в чемпионате Украины U-19. А там у черкасчан, как бы не рассказывали менеджеры клуба о развитии и улучшении условий тренировок и работы с молодежью, – полное фиаско… И это вовсе не авторская сентенция, а констатация фактов.

Не верите? Тогда откройте турнирную таблицу последних двух чемпионатов Украины U-19 и посмотрите на название команды, которая стабильно финишировала там на последнем месте. Именно ЛНЗ U-19 являлся худшей командой элитарного дивизиона юношеского чемпионата страны в двух его последних розыгрышах. Причем год назад юноши черкасского клуба пропустили в свои ворота 92 мяча в 30 поединках, а в сезоне-2024/25 они переписали этот свой «рекорд» и пропустили уже 102 мяча также в 30 играх… О каком уровне команды можно вести речь, если по 10 мячей в одном матче в ворота ЛНЗ U-19 отправляли сверстники из «Динамо» и «Полесья», восемь черкасчанам забивали «Карпаты», семь – «Шахтер», по шесть – «Александрия» и все то же «Полесье» (в матче второго круга)?

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Иными словами, ЛНЗ сейчас взяло одного из лучших специалистов по работе с молодыми украинскими талантами в стране, коим безусловно является Виталий Пономарев, но может предложить ему клуб, где: а) наибольшая доля используемых футболистов-иностранцев в УПЛ; б) средний возраст первой команды – один из самых высоких в дивизионе; в) абсолютно худшая команды U-19 из всех клубов-участников УПЛ; г) ранее никогда не делалась ставка на реальный рост и воспитание юных украинских исполнителей.

Что это, если не тотальное отсутствие логики? И чем можно вообще объяснить выбор именно в пользу Пономарева?

Новоиспеченный наставник ЛНЗ так охарактеризовал свое назначение: ««Позвонил по телефону генеральный директор Василий Васильевич Каюк и выразил интерес. Потом я встретился с президентом клуба Виктором Дмитриевичем Кравченко и мы обсудили все моменты. Мне было важно узнать видение ЛНЗ, как будет развиваться не только первая команда, но и клуб в целом. Здесь стремятся развивать свою академию, U-19 и основную команду. Это очень важно, потому что без прочного фундамента трудно что-нибудь построить».

Фраза «что-нибудь построить» выглядит, мягко говоря, симптоматично, учитывая реальное положение дел в ЛНЗ с талантливой собственной молодежью и природный дар Пономарева качественно работать именно с юными исполнителями. Впрочем, каким бы даром не обладал наставник, а когда у него под рукой не будет «нужного материала», вряд ли он сумеет добиться высоких результатов…

В кулуарах поговаривают, что инициатором приглашения Пономарева в ЛНЗ был именно Василий Каюк, который с недавних пор является полноценным гендиректором черкасского клуба. Ранее эту должность занимал популярный видеоблогер Андрей Колесник, у которого было множество амбициозных планов и идей, но их реализация в конечном итоге боссов клуба не удовлетворила, вследствие чего этот менеджер должности лишился.

Каюк в прошлом работал в «Мункаче» и «Рухе», причем был непосредственно связан с развитием юношеского и молодежного футбола. В ЛНЗ этот специалист пришел в конце 2023-го и также был ответственен за юношеский сектор, получив должность спортивного директора клубной академии. Впрочем, о результатах ЛНЗ U-19 мы уже поговорили, и там, объективно говоря, Каюку и другим людям, занимавшимся развитием молодежи, похвастаться абсолютно нечем.

Сейчас, по имеющимся данным, Каюк предложил руководству ЛНЗ сменить стратегию развития клуба. Не исключено, что теперь ставка будет делаться на приглашение украинских молодых игроков, что в большей степени исключит бесполезную, как показала практика, трату денежных средств на привлечение иностранцев.

Впрочем, для того, чтобы в ЛНЗ у Пономарева все функционировало хотя бы также, как было в «Рухе» (а нет сомнений, что сам господин Виталий хотел бы лучшего, что позволяло бы ему реально развиваться, а не стоять на месте в профессиональном плане), черкасскому клубу необходимо проделать огромный пласт работы – подтянуть юношескую селекцию, улучшить работу тренерских штабов, отвечающих за молодежь, наконец – ставить перед командой U-19 амбициозные задачи, а не закрывать глаза на разочаровывающие поражения 0:10…

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Виталий Пономарев в украинском футболе стал своего рода наставником-феноменом, который пришел во взрослую команду после качественной работы с юношами и оказался весьма успешен в плане результатов и в УПЛ, попутно поспособствовав стремительному развитию целого ряда игроков. Подобных кейсов наш элитарный дивизион в последние десятилетия не знал, а потому Пономарев – это точно наставник, заслуживающий признания и уважения.

Другой вопрос, что вектор развития ЛНЗ как клуба с приходом Каюка на пост генерального директора, а теперь и Пономарева как главного тренера первой команды, похоже, настолько стремительно меняется, что это вызывает куда больше вопросов и сомнений, нежели уверенности в грядущих успехах. Впрочем, футбол знает случаи, когда все начиналось подобным образом и когда скепсиса в первоначальных решениях куда больше, нежели здравого смысла, но в последствии все складывалось абсолютно блестяще. Насколько подобный исход возможен в ЛНЗ? Подождем и увидим. Сейчас можно констатировать только одно – после отнюдь неочевидного решения сделать ставку на Пономарева «фиолетовые» стали еще более интересным объектом для наблюдения, чем были ранее. И первоначально это хорошо, а уж как будет дальше – покажут результаты…