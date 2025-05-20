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Другие новости
20 мая 2025, 09:45 | Обновлено 20 мая 2025, 10:08
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0

Ребров назвал состав сборной, поражение Ливерпуля, Судаков близок к Наполи

Главные новости за 19 мая на Sport.ua

20 мая 2025, 09:45 | Обновлено 20 мая 2025, 10:08
340
0
Ребров назвал состав сборной, поражение Ливерпуля, Судаков близок к Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 мая.

1. Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Команда проведет два контрольных матча

2А. Камбек Брайтона. Ливерпуль в статусе чемпиона подарил три очка в АПЛ
Хозяева поля вырвали победу, забив гол на 85-й минуте

2В. Английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги. Известна сумма
Лунин может перебраться в «Астон Виллу»

3А. Стародубцева с победы стартовала в квалификации на Ролан Гаррос
Украинка в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель

3В. Людмила и Надежда Киченок завершили выступление на турнире в Страсбурге
Украинки уступили в двух сетах тандему Мария Боузкова / Александра Панова

4. Переговоры Наполи и Шахтера по Судакову на финальной стадии – Europa Calcio
Итальянский клуб решительно настроен в вопросе подписания украинца

5. Стартовало Евро U-17. Фиаско Германии, разгромы от Португалии и Франции
Континентальный чемпионат для 17-летних игроков стартовал в Албании

6. Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
С украинцем будет продлен контракт еще на один сезон

7. Украинец одержал девятую досрочную победу в десяти боях и завоевал титул
Даниил Гончарук заставил россиянина капитулировать после четвертого раунда

8А. Плей-офф НХЛ. Разгром в седьмом матче: Флорида вышла в финал Востока
Пантеры не оставили шансов Торонто

8В. Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Востока и Запада
В борьбе за Кубок Стэнли остались четыре команды

9. Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
В чемпионате еще остались нерешенные вопросы

10. ГРАЧЕВ: «Динамо закономерно стало чемпионом, а Шахтер – провалил сезон»
Известный эксперт Виктор Грачев подвел итог самых значимых событий прошедшего игрового дня в УПЛ

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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