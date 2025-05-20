Ребров назвал состав сборной, поражение Ливерпуля, Судаков близок к Наполи

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 мая.

1. Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде

Команда проведет два контрольных матча

2А. Камбек Брайтона. Ливерпуль в статусе чемпиона подарил три очка в АПЛ

Хозяева поля вырвали победу, забив гол на 85-й минуте

2В. Английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги. Известна сумма

Лунин может перебраться в «Астон Виллу»

3А. Стародубцева с победы стартовала в квалификации на Ролан Гаррос

Украинка в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель

3В. Людмила и Надежда Киченок завершили выступление на турнире в Страсбурге

Украинки уступили в двух сетах тандему Мария Боузкова / Александра Панова

4. Переговоры Наполи и Шахтера по Судакову на финальной стадии – Europa Calcio

Итальянский клуб решительно настроен в вопросе подписания украинца

5. Стартовало Евро U-17. Фиаско Германии, разгромы от Португалии и Франции

Континентальный чемпионат для 17-летних игроков стартовал в Албании

6. Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность

С украинцем будет продлен контракт еще на один сезон

7. Украинец одержал девятую досрочную победу в десяти боях и завоевал титул

Даниил Гончарук заставил россиянина капитулировать после четвертого раунда

8А. Плей-офф НХЛ. Разгром в седьмом матче: Флорида вышла в финал Востока

Пантеры не оставили шансов Торонто

8В. Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Востока и Запада

В борьбе за Кубок Стэнли остались четыре команды

9. Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»

В чемпионате еще остались нерешенные вопросы

10. ГРАЧЕВ: «Динамо закономерно стало чемпионом, а Шахтер – провалил сезон»

Известный эксперт Виктор Грачев подвел итог самых значимых событий прошедшего игрового дня в УПЛ