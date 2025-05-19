Камбек Брайтона. Ливерпуль в статусе чемпиона подарил три очка в АПЛ

В 37-м туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» одержал волевую победу над «Ливерпулем» со счетом 3:2.

На 9-й минуте Харви Эллиотт открыл счет в пользу красных. На 32-й минуте Ясин Айяри сравнял счет. В добавленное время первого тайма Доминик Собослаи вновь вывел гостей вперед, замкнув передачу Эллиотта (2:1).

Однако во втором тайме «Брайтону» удалось отыграться и вырвать победу. На 69-й минуте Каору Митомa, вышедший на замену, сравнял счет. На 85-й минуте Джек Хиншелвуд забил победный мяч для «чаек».

Эта встреча особого турнирного значения не имела. «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии (83 очка), а «Брайтон» потерял шансы на еврокубки (58 очков, 8-е место).

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2025

Брайтон – Ливерпуль – 3:2

Голы: Айяри, 32, Митома, 69, Хиншелвуд, 85 – Эллиотт, 9, Собослаи, 45+1

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 37 25 8 4 85 - 40 83 2 Арсенал 37 19 14 4 67 - 33 71 3 Ньюкасл 37 20 6 11 68 - 46 66 4 Челси 37 19 9 9 63 - 43 66 5 Астон Вилла 37 19 9 9 58 - 49 66 6 Манчестер Сити 36 19 8 9 67 - 43 65 7 Ноттингем Форест 37 19 8 10 58 - 45 65 8 Брайтон 37 15 13 9 62 - 58 58 9 Брентфорд 37 16 7 14 65 - 56 55 10 Фулхэм 37 15 9 13 54 - 52 54 11 Борнмут 36 14 11 11 55 - 43 53 12 Кристал Пэлас 36 12 13 11 46 - 48 49 13 Эвертон 37 10 15 12 41 - 44 45 14 Вулверхэмптон 36 12 5 19 51 - 64 41 15 Вест Хэм 37 10 10 17 43 - 61 40 16 Манчестер Юнайтед 37 10 9 18 42 - 54 39 17 Тоттенхэм 37 11 5 21 63 - 61 38 18 Лестер 37 6 7 24 33 - 78 25 19 Ипсвич Таун 37 4 10 23 35 - 79 22 20 Саутгемптон 37 2 6 29 25 - 84 12 Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея