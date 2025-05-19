Камбек Брайтона. Ливерпуль в статусе чемпиона подарил три очка в АПЛ
Хозяева поля вырвали победу, забив гол на 85-й минуте
В 37-м туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» одержал волевую победу над «Ливерпулем» со счетом 3:2.
На 9-й минуте Харви Эллиотт открыл счет в пользу красных. На 32-й минуте Ясин Айяри сравнял счет. В добавленное время первого тайма Доминик Собослаи вновь вывел гостей вперед, замкнув передачу Эллиотта (2:1).
Однако во втором тайме «Брайтону» удалось отыграться и вырвать победу. На 69-й минуте Каору Митомa, вышедший на замену, сравнял счет. На 85-й минуте Джек Хиншелвуд забил победный мяч для «чаек».
Эта встреча особого турнирного значения не имела. «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии (83 очка), а «Брайтон» потерял шансы на еврокубки (58 очков, 8-е место).
АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2025
Брайтон – Ливерпуль – 3:2
Голы: Айяри, 32, Митома, 69, Хиншелвуд, 85 – Эллиотт, 9, Собослаи, 45+1
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|37
|25
|8
|4
|85 - 40
|83
|2
|Арсенал
|37
|19
|14
|4
|67 - 33
|71
|3
|Ньюкасл
|37
|20
|6
|11
|68 - 46
|66
|4
|Челси
|37
|19
|9
|9
|63 - 43
|66
|5
|Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58 - 49
|66
|6
|Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67 - 43
|65
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58 - 45
|65
|8
|Брайтон
|37
|15
|13
|9
|62 - 58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65 - 56
|55
|10
|Фулхэм
|37
|15
|9
|13
|54 - 52
|54
|11
|Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55 - 43
|53
|12
|Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46 - 48
|49
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41 - 44
|45
|14
|Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51 - 64
|41
|15
|Вест Хэм
|37
|10
|10
|17
|43 - 61
|40
|16
|Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42 - 54
|39
|17
|Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63 - 61
|38
|18
|Лестер
|37
|6
|7
|24
|33 - 78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35 - 79
|22
|20
|Саутгемптон
|37
|2
|6
|29
|25 - 84
|12
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События матча
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