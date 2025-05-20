Брайтон – Ливерпуль – 3:2. Чайки перегрызли чемпиона. Видео голов и обзор

В 37-м туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» одержал волевую победу над «Ливерпулем» со счетом 3:2.

На 9-й минуте Харви Эллиотт открыл счет в пользу красных. На 32-й минуте Ясин Айяри сравнял счет. В добавленное время первого тайма Доминик Собослаи вновь вывел гостей вперед, замкнув передачу Эллиотта (2:1).

Однако во втором тайме «Брайтону» удалось отыграться и вырвать победу. На 69-й минуте Каору Митомa, вышедший на замену, сравнял счет. На 85-й минуте Джек Хиншелвуд забил победный мяч для «чаек».

Эта встреча особого турнирного значения не имела. «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии (83 очка), а «Брайтон» потерял шансы на еврокубки (58 очков, 8-е место).

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2025

Брайтон – Ливерпуль – 3:2

Голы: Айяри, 32, Митома, 69, Хиншелвуд, 85 – Эллиотт, 9, Собослаи, 45+1

Видео голов и обзор матча