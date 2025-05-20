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Брайтон
19.05.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
20 мая 2025, 00:50 | Обновлено 20 мая 2025, 00:56
44
0

Брайтон – Ливерпуль – 3:2. Чайки перегрызли чемпиона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги

20 мая 2025, 00:50 | Обновлено 20 мая 2025, 00:56
44
0
Брайтон – Ливерпуль – 3:2. Чайки перегрызли чемпиона. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В 37-м туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» одержал волевую победу над «Ливерпулем» со счетом 3:2.

На 9-й минуте Харви Эллиотт открыл счет в пользу красных. На 32-й минуте Ясин Айяри сравнял счет. В добавленное время первого тайма Доминик Собослаи вновь вывел гостей вперед, замкнув передачу Эллиотта (2:1).

Однако во втором тайме «Брайтону» удалось отыграться и вырвать победу. На 69-й минуте Каору Митомa, вышедший на замену, сравнял счет. На 85-й минуте Джек Хиншелвуд забил победный мяч для «чаек».

Эта встреча особого турнирного значения не имела. «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии (83 очка), а «Брайтон» потерял шансы на еврокубки (58 очков, 8-е место).

АПЛ. 37-й тур, 19 мая 2025

Брайтон – Ливерпуль – 3:2

Голы: Айяри, 32, Митома, 69, Хиншелвуд, 85 – Эллиотт, 9, Собослаи, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хиншелвуд (Брайтон).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Брайтон).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига видео голов и обзор Доминик Собослаи Харви Эллиотт Каору Митома Брайтон - Ливерпуль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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