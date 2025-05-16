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19.05.2025 22:00 - : -
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16 мая 2025, 14:25 | Обновлено 16 мая 2025, 15:59
56
0

Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 мая в 22:00 по Киеву

16 мая 2025, 14:25 | Обновлено 16 мая 2025, 15:59
56
0
Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Брайтон» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

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Брайтон

«Брайтон» непостоянен в своих результатах. После ничейного матча с «Лестером» (2:2), команда проиграла «Брентфорду» (2:4) и взяла три очка в поединке с «Вест Хэмом» (3:2). Затем последовали ничья с «Ньюкаслом» (1:1) и победа над «Вулверхэмптоном» (2:0). В турнирной таблице «Брайтон» идет на девятом месте, уступая «Брентфорду» по худшей разнице забитых и пропущенных мячей. У «пчел» плюс десять, в то время как у «чаек» всего плюс три.

Ливерпуль

«Ливерпуль» 27 апреля разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и досрочно стал чемпионом. После выполнения задачи команда слегка расслабилась. Подопечные Арне Слота проиграли «Челси» 1:3. После порции критики команда не стала повторять опыт «ПСЖ» с двумя поражениями после завоевания чемпионства, и сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2). Результат матча с «Брайтоном» ни имеет для «Ливерпуля» никакого турнирного значения. Однако статус лучшей команды АПЛ в текущем сезоне нужно подтверждать.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:1. Встречались команды и в поединке 1/8 финала Кубка Английской лиги. Тогда «Ливерпуль» выиграл 3:2

«Брайтон» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брайтон» забивает в среднем по 1,5 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуля» в гостях составляет 2,33 гола за матч.

Возможные составы

  • «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Виффер, Уэбстер, ван Хекке, Балеба, Айяри, Минте, Лэмпти, О'Райли, Уэлбек.
  • «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Брэдли, ван Дейк, Конате, Джонс, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Диас.

Прогноз

«Брайтон» и «Ливерпуль» играют довольно результативно. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,15.

Прогноз Sport.ua
Брайтон
19 мая 2025 -
22:00
Ливерпуль
Тотал больше 3,5 2,15 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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