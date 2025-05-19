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Брайтон
19.05.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
19 мая 2025, 08:21 |
124
0

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 19 мая в 22:00

19 мая 2025, 08:21 |
124
0
Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Standard

В понедельник, 19 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Ливерпуль
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Ливерпуль Брайтон смотреть онлайн Брайтон - Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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