Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 19 мая в 22:00
В понедельник, 19 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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