ГРАЧЕВ: «Динамо закономерно стало чемпионом, а Шахтер – провалил сезон»

Вчера в украинской Премьер-лиге завершился предпоследний, 29-й тур, в котором стала известна итоговая тройка призеров. Тем не менее, некоторые другие важные вопросы еще остаются открытыми. Это касается и борьбы за четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге конференций, а также в последнем туре решится, кто станет второй командой, которая вылетит напрямую (первым после 29-го тура стал «Черноморец»), и какие две команды сыграют в переходных матчах за сохранение прописки в УПЛ.

Об этих темах журналист Sport.ua поговорил с легендарным нападающим донецкого «Шахтера» Виктором Грачевым.

Тройка призеров

– Виктор Александрович, «Динамо» – чемпион. Все закономерно?

– Да. Не так часто случается, чтобы команда за весь чемпионат не проиграла ни одного матча. Даже по игре киевляне выглядели стабильно. У них не было, как у конкурентов, провалов. Возможно, для болельщиков хотелось, чтобы чемпионский поединок был победным, тем более в противостоянии с аутсайдером чемпионата, тем не менее, это не умаляет заслуг команды Александра Шовковского, который доказал, что умеет создавать коллектив, который может достигать больших целей.

– «Александрия» впервые завоевала серебряные медали. Заслужили?

– Вполне. Сразу, что хочу отметить в этой связи, это работу тренерского штаба. Перед началом нынешнего чемпионата «Александрия» качественно усилилась, все игроки пришлись ко двору, добавив коллективу уверенности. Сейчас подопечные Руслана Ротаня выглядят командой, которая никого не боится и не собирается уступать. Приятно было наблюдать за этим коллективом. Теперь важно, чтобы «Александрия» продолжила в том же духе, чтобы это не стало сиюминутным явлением.

ФК Александрия

– «Шахтер» – провалил чемпионат?

– Однозначно. И не только по результату, но и по игре. И что будет в следующем сезоне, большой вопрос. Те футболисты, которые пришли, не оправдали надежд, которые на них возлагались. Комплектация команды оставляет желать лучшего. Но самым важным фактором неудачных результатов «Шахтера», стало отсутствие опыта самостоятельной работы у главного тренера. Если я не ошибаюсь, то «горняки» очень давно не опускались по итогам чемпионата ниже второго места.

– 29 лет назад.

– Ну вот, почти 30 лет. Сказать, что это случайность, я не могу. Опять же, здесь не столько вопросы к команде, сколько к главному тренеру. Марино Пушич порой принимал необъяснимые решения. Состав часто тасовался, определить основу было крайне сложно. И эта нестабильность в итоге аукнулась третьим местом.

Борьба за 4-е место

– До предстоящего тура все чуть ли не в один голос называли «Карпаты» главными претендентом на последнее еврокубковое место. Но после 29-го тура многое изменилось...

– Здесь ситуация заключается в том, что львовяне должны в этом винить только самих себя. Они проиграли «Колосу», которому, по сути, ничего не нужно было. Этим воспользовались «Полесье» и «Кривбасс».

Да, впереди решающий тур, в котором «Полесье» сыграет с «Кривбассом», а «Карпаты» – с «Зарей». В этом треугольнике теперь, на мой взгляд, главный фаворит – житомирская команда, которая укомплектована более квалифицированными футболистами, что очень важно в такой ситуации.

ФК Карпаты

Зона вылета

– Перед последним туром только «Черноморец» уже ни на что не претендует. В опасной зоне остаются «Оболонь», «Ворскла», «Левый берег» и «Ингулец». Но только «пивовары» уберегли себя от прямого вылета.

– Здесь самая запутанная ситуация. Даже «Ингулец» имеет неплохие шансы зацепиться за переходные матчи. Им стоит лишь победить «Ворсклу». А тот же «Левый берег» вообще может избежать переходных матчей, если выиграет у «Оболони» и оступятся полтавчане. Очень сложно дать прогноз на то, как завершится борьба в подвале турнирной таблицы.

Но я все же осмелюсь предположить, что так, как сейчас расположились команды, так все и завершиться. То есть, напрямую вылетит «Ингулец», который составит компанию «Черноморцу», а «Левый берег» и «Ворскла» сыграют в переходных матчах.

Сергей БОЙЧЕНКО