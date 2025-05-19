Стартовало Евро U-17. Фиаско Германии, разгромы от Португалии и Франции

В Албании стартовал чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

В стартовом матче турнира Португалия разгромила Албанию со счетом 4:0.

Затем в топ-матче игрового дня Франция нанесла крупное поражение Германии (3:0).

В другой группы играют Бельгия, Чехия, Англия, Италия. По две лучших команды выйдут в полуфинал.

Чемпионат Европы 2025 U-17

1-й тур, Албания

19.05. 19:00. Албания U-17 – Португалия U-17 – 0:4

Голы: Кинташ, 36, Миде, 68 (пен), Кабрал, 82, Соареш, 90+2

19.05. 21:30. Германия U-17 – Франция U-17 – 0:3

Голы: Азизи, 1, Нгессан, 12, Батола, 78

Турнирная таблица

19.05. 19:00. Албания U-17 – Португалия U-17 – 0:4