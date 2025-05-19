Стартовало Евро U-17. Фиаско Германии, разгромы от Португалии и Франции
Континентальный чемпионат для 17-летних игроков стартовал в Албании
В Албании стартовал чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
В стартовом матче турнира Португалия разгромила Албанию со счетом 4:0.
Затем в топ-матче игрового дня Франция нанесла крупное поражение Германии (3:0).
В другой группы играют Бельгия, Чехия, Англия, Италия. По две лучших команды выйдут в полуфинал.
Чемпионат Европы 2025 U-17
1-й тур, Албания
19.05. 19:00. Албания U-17 – Португалия U-17 – 0:4
Голы: Кинташ, 36, Миде, 68 (пен), Кабрал, 82, Соареш, 90+2
19.05. 21:30. Германия U-17 – Франция U-17 – 0:3
Голы: Азизи, 1, Нгессан, 12, Батола, 78
Турнирная таблица
19.05. 19:00. Албания U-17 – Португалия U-17 – 0:4
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