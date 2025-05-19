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Англия
19 мая 2025, 22:26 | Обновлено 19 мая 2025, 22:54
2594
1

Английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги. Известна сумма

Лунин может перебраться в «Астон Виллу»

19 мая 2025, 22:26 | Обновлено 19 мая 2025, 22:54
2594
1
Английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, трансфер Лунина серьезно рассматривает английская «Астон Вилла», которая ищет замену Эмилиано Мартинесу. «Вилланы» готовы заплатить за Лунина солидную сумму – 40 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 13 поединков, пропустил 19 голов и пять раз отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Эмилиано Мартинес Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Астон Вилла
Дмитрий Олейник Источник: Sports Illustrated
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Варіант непоганий. Але слід враховувати, що Бірмінгем дуже відрізняється від Мадрида. І фактор дружини може зіграти значну роль
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