Английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги. Известна сумма

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации СМИ, трансфер Лунина серьезно рассматривает английская «Астон Вилла», которая ищет замену Эмилиано Мартинесу. «Вилланы» готовы заплатить за Лунина солидную сумму – 40 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 13 поединков, пропустил 19 голов и пять раз отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.