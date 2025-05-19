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  4. Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 16:47 |
870
6

Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»

В чемпионате еще остались нерешенные вопросы

19 мая 2025, 16:47 |
870
6
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Один из авторитетных украинских тренеров, экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо, в интервью Sport.ua поделился мыслями относительно серебряного успеха «Александрии», шансов трех претендентов на четвертое место и команды, которая, несмотря на смену тренера, не получила турнирных дивидендов.

– В отчетном туре досрочно определился обладатель серебряных медалей. Им впервые в истории стала «Александрия».

– Что тут можно сказать... Руслан Ротань собрал команду, и все мы видим, что его подопечные нормально играют. Я не знаю, что с «Александрией» в турнирных делах будет дальше, ведь, насколько известно, нескольких ребят из основного состава заберут. К тому же неизвестно, остается Ротань в Александрии или нет.

– Пока только известно, что на этого тренера есть спрос. Однако окончательно относительно дальнейшей судьбы Руслана Ротаня ясность наступит разве что после заключительного тура нынешнего чемпионата.

– Дело в том, что, если будет приглашение из «Шахтера», то он туда пойдет. Ведь у «Шахтера» серьезные финансовые возможности, чемпионские амбиции. И зарплата в донецком клубе совсем другая. Куда еще Ротань может уйти? Не знаю.

– Скажем, в «Полесье», которое недавно указало на дверь Имаду Ашуру.

– В Житомир? Разве что в случае, если дадут ему хорошую зарплату, то такое может быть. Но, опять же, «Александрия» финишировала второй и уже гарантированно будет играть в Лиге конференций. «Полесью» же еще пока нужно побороться за четвертое место.

– Кроме житомирской команды, за четвертую, еврокубковую позицию ведут борьбу еще два коллектива – «Карпаты» и «Кривбасс». У кого из трех соперников лучшие шансы?

– Если учитывать, что в заключительном туре чемпионата «Полесье» будет играть с конкурентом – «Кривбассом» – в Житомире, то шансы на победу у него достаточно высокие. «Карпаты» же в случае выигрыша у «Зари» могут финишировать лишь пятыми, ведь с житомирянами их разделяет одно очко. Вместе с тем должен сказать, что сегодня у нас такой футбол, что, когда посмотришь его минут 5-10 – и все, больше не хочется. Наблюдаешь за тем, как футболисты обращаются с мячом, как видят на поле – и понимаешь, что это совсем не то, что ты хочешь видеть. Это совсем другой футбол.

– Две команды УПЛ – полтавская «Ворскла» и черкасский ЛНЗ, которые в ходе сезона 2024/25 прибегли к изменениям на тренерском мостике, не получили должных турнирных дивидендов. О финансовых проблемах первой из них давно известно, чего не скажешь о второй.

– Разве в ЛНЗ есть такое тесто, из которого можно что-то путное слепить? Самое главное, чтобы были такие футболисты, с которыми можно успешно применить и выполнять продуктивную тактику. Но мы сегодня видим, сколько там ошибок – мама родная. И что тренерский штаб сделает? Григорчук не такой уж великий тренер, чтобы пришел – и сразу же сделал.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Руслан Ротань инсайд Александрия назначение тренера Йожеф Сабо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Singularis
Он не знает бразильского языка
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-1
didora
Тільки гроші в голові! А як же ПРИНЦИПИ??? Колишній футболіст Дніпра піде у Шахтар, це якось незрозуміло. У Полісся можна йти щоб показати якийсь результат.  Так і в Олександрії можна показувати ще і ще. Що вони ЛЧ взяли чи клубний чемпіонат світу виграли???? У Європі можна щось показати в ЛЄ. А тоді можна шукати більш пристойніший і заможніший клуб.
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-2
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