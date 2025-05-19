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  4. Известно, какой клуб является фаворитом в борьбе за Ротаня. Но есть нюанс
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:51 |
878
0

Известно, какой клуб является фаворитом в борьбе за Ротаня. Но есть нюанс

Специалист может перебраться в харьковский «Металлист 1925», но при одном условии

19 мая 2025, 10:51 |
878
0
Известно, какой клуб является фаворитом в борьбе за Ротаня. Но есть нюанс
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань с высокой вероятностью покинет свою должность после завершения нынешнего сезона.

Главным претендентом на сотрудничество с наставником является харьковский «Металлист 1925», который выступает в Первой лиге. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

Однак, все зависит от итогового места харьковского коллектива в турнирной таблице. Если «Металлист 1925» не сможет пробиться в элитный дивизион, то Ротань откажется от работы в Первой лиге.

На данный момент команда занимает четвертое место в Чемпионской группе, набрав 35 баллов перед последним туром. Эта позиция позволяет пробиться в плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге в сезоне 2025/26. В следующем матче «Металлист 1925» сыграет на выезде против «Агробизнеса».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Металлист 1925 Руслан Ротань Игорь Бурбас отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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