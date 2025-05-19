Известно, какой клуб является фаворитом в борьбе за Ротаня. Но есть нюанс

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань с высокой вероятностью покинет свою должность после завершения нынешнего сезона.

Главным претендентом на сотрудничество с наставником является харьковский «Металлист 1925», который выступает в Первой лиге. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Бурбас.

Однак, все зависит от итогового места харьковского коллектива в турнирной таблице. Если «Металлист 1925» не сможет пробиться в элитный дивизион, то Ротань откажется от работы в Первой лиге.

На данный момент команда занимает четвертое место в Чемпионской группе, набрав 35 баллов перед последним туром. Эта позиция позволяет пробиться в плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге в сезоне 2025/26. В следующем матче «Металлист 1925» сыграет на выезде против «Агробизнеса».