Переговоры Наполи и Шахтера по Судакову на финальной стадии – Europa Calcio
Итальянский клуб решительно настроен в вопросе подписания украинца
Итальянский «Наполи» интенсифицировал контакты с «Шахтером» по 22-летнему хавбеку Георгию Судакову, и в настоящий момент переговоры между клубами находятся на финальной стадии, утверждает Europa Calcio.
«Шахтер» требует за Судакова 40 миллионов евро, и в «Наполи» оценивают креативные решения по снижению финансовых затрат на трансфер, включая возможные бонусы и положения, связанные с результатами выступлений игрока в Италии.
«Наполи» понимает, что интерес к Судакову проявляют клубы из Англии и Германии, а от того хотел бы как можно скорее закрыть сделку.
Ожидается, что ближайшие дни станут ключевыми, когда прояснится, удастся ли «Наполи» и «Шахтеру» договориться.
Ранее сообщалось, что «Наполи» интересен также другой игрок донецкой команды – бразильский вингер Кевин.
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Ну якщо по правді, то напевно Судакова будуть в Канаді рекламувати, інакше навіщо туди б йому їхати... Якщо там покаже себе то більше 20 ти млн може і вийде продати. А так це стьоб якийсь , тим паче що офіційні особи Наполі жодного разу про нього і слова не сказали.
вже на останній стадії.
на останній стадії ч0го ???