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  4. Переговоры Наполи и Шахтера по Судакову на финальной стадии – Europa Calcio
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 20:34 | Обновлено 19 мая 2025, 22:07
1416
9

Переговоры Наполи и Шахтера по Судакову на финальной стадии – Europa Calcio

Итальянский клуб решительно настроен в вопросе подписания украинца

19 мая 2025, 20:34 | Обновлено 19 мая 2025, 22:07
1416
9
Переговоры Наполи и Шахтера по Судакову на финальной стадии – Europa Calcio
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» интенсифицировал контакты с «Шахтером» по 22-летнему хавбеку Георгию Судакову, и в настоящий момент переговоры между клубами находятся на финальной стадии, утверждает Europa Calcio.

«Шахтер» требует за Судакова 40 миллионов евро, и в «Наполи» оценивают креативные решения по снижению финансовых затрат на трансфер, включая возможные бонусы и положения, связанные с результатами выступлений игрока в Италии.

«Наполи» понимает, что интерес к Судакову проявляют клубы из Англии и Германии, а от того хотел бы как можно скорее закрыть сделку.

Ожидается, что ближайшие дни станут ключевыми, когда прояснится, удастся ли «Наполи» и «Шахтеру» договориться.

Ранее сообщалось, что «Наполи» интересен также другой игрок донецкой команды – бразильский вингер Кевин.

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Алексей Сливченко Источник: Europa Calcio
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Комментарии 9
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Вано Камикадзе
Де Лаурентіс жлоб жлобів... не домовляться ! 
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+1
AK.228
Хорошо бы…
Цуканову шанс
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0
avk2307
Ну если "финальная стадия" - это "Наполі оцінюють креативні рішення щодо зниження фінансових витрат" то безперечно я думаю що фінал вже близько. 
Ну якщо по правді, то напевно Судакова будуть в Канаді рекламувати, інакше навіщо туди б йому їхати...  Якщо там покаже себе то більше 20 ти млн може і вийде продати. А так це стьоб якийсь , тим паче що офіційні особи Наполі жодного  разу про нього і слова не сказали.
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-1
apepa
Жора с харьковским характером поднимет Италию на уши и станет новым Андреа Пырло!
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
ще ні про що не домовились, але
вже на останній стадії.
на останній стадії ч0го ???
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-2
Saar
Зараз передивитися фінал Кубка і буде Судаков ржавим до пенсії🤣
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-2
Родной Шахтёр - наш лучший клуб!
Плохо, что ушли Зубков и Сикан, а теперь вот и Жора... Кем играть будем? Молодыми необстреляными бразильцами? Так им тренер хороший иностранный нужен. И условия для тренировок, отдыха и восстановления соответствующие. Как когда-то, в далёких 2000-2013, в нашем родном Донецке...
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-3
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