Переговоры Наполи и Шахтера по Судакову на финальной стадии – Europa Calcio

Итальянский «Наполи» интенсифицировал контакты с «Шахтером» по 22-летнему хавбеку Георгию Судакову, и в настоящий момент переговоры между клубами находятся на финальной стадии, утверждает Europa Calcio.

«Шахтер» требует за Судакова 40 миллионов евро, и в «Наполи» оценивают креативные решения по снижению финансовых затрат на трансфер, включая возможные бонусы и положения, связанные с результатами выступлений игрока в Италии.

«Наполи» понимает, что интерес к Судакову проявляют клубы из Англии и Германии, а от того хотел бы как можно скорее закрыть сделку.

Ожидается, что ближайшие дни станут ключевыми, когда прояснится, удастся ли «Наполи» и «Шахтеру» договориться.

Ранее сообщалось, что «Наполи» интересен также другой игрок донецкой команды – бразильский вингер Кевин.