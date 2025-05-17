Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера

Итальянский «Наполи» проявляет предметный интерес к бразильскому вингеру Кевину, ныне выступающему в составе донецкого «Шахтера». Об этом пишет издание Globo Esporte.

По информации источника, руководство итальянского клуба хочет подписать 22-летнего футболиста и связалось с «Шахтером» для выяснения условий возможного трансфера.

Бразильский вингер выступает за «Шахтер» с января 2024 года. В нынешнем сезоне Кевин забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах за «горняков».

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет подписать Георгия Судакова. Итальянский клуб предложил «Шахтеру» 35 миллионов евро, но «горняки» хотят больше. Переговоры между клубами по трансферу футболиста национальной сборной Украины до сих пор продолжаются.