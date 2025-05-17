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  4. Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 09:43 |
1300
4

Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера

Кевин может перебраться в чемпионат Италии

17 мая 2025, 09:43 |
1300
4
Вслед за Судаковым. Наполи охотится на еще одну звезду Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Кевин

Итальянский «Наполи» проявляет предметный интерес к бразильскому вингеру Кевину, ныне выступающему в составе донецкого «Шахтера». Об этом пишет издание Globo Esporte.

По информации источника, руководство итальянского клуба хочет подписать 22-летнего футболиста и связалось с «Шахтером» для выяснения условий возможного трансфера.

Бразильский вингер выступает за «Шахтер» с января 2024 года. В нынешнем сезоне Кевин забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах за «горняков».

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет подписать Георгия Судакова. Итальянский клуб предложил «Шахтеру» 35 миллионов евро, но «горняки» хотят больше. Переговоры между клубами по трансферу футболиста национальной сборной Украины до сих пор продолжаются.

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Кевин (Шахтер) трансферы трансферы Серии A Наполи Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Globo Esporte
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AK.228
Были такие новости месяц назад 
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0
FunnyCat_____
Пол шахтера скупят! Кто ж в следующем сезоне будет третье место отстаивать? 
За бонднарем охотится кто-то кстати?
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-1
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