Людмила и Надежда Киченок завершили выступление на турнире в Страсбурге

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде украинки, получившие третий номер посева, уступили в двух сетах тандему Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова.

Теннисистки провели на корте 1 час и 8 минут. Это была первая встреча тандемов.

WTA 500 Страсбург. Пары. Грунт. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] - Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова – 3:6, 1:6