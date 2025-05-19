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WTA
19 мая 2025, 17:15 | Обновлено 19 мая 2025, 17:24
622
1

Людмила и Надежда Киченок завершили выступление на турнире в Страсбурге

Украинки уступили в двух сетах тандему Мария Боузкова / Александра Панова

19 мая 2025, 17:15 | Обновлено 19 мая 2025, 17:24
622
1
Людмила и Надежда Киченок завершили выступление на турнире в Страсбурге
Instagram. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде украинки, получившие третий номер посева, уступили в двух сетах тандему Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова.

Теннисистки провели на корте 1 час и 8 минут. Это была первая встреча тандемов.

WTA 500 Страсбург. Пары. Грунт. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] - Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова – 3:6, 1:6

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WTA Страсбург Людмила Киченок Надежда Киченок Мария Боузкова Александра Панова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Андрій Заліщук
Щось зашибко вилетіли, але на РГ хочу їх бачити разом в команді
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