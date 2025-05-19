Людмила и Надежда Киченок завершили выступление на турнире в Страсбурге
Украинки уступили в двух сетах тандему Мария Боузкова / Александра Панова
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.
В первом раунде украинки, получившие третий номер посева, уступили в двух сетах тандему Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова.
Теннисистки провели на корте 1 час и 8 минут. Это была первая встреча тандемов.
WTA 500 Страсбург. Пары. Грунт. 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) [3] - Мария Боузкова (Чехия) / Александра Панова – 3:6, 1:6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Последний матч Даяна провела еще две недели назад на тысячнике в Риме
Луиджи Феррайоло не видит смысла в переезде Джан Пьеро Гасперини в Рим