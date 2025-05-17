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Другие новости
17 мая 2025, 11:39 | Обновлено 17 мая 2025, 11:51
432
0

Челси одолел МЮ, Динамо продаст Ваната, Реал готовит большой трансфер

Главные новости за 16 мая на Sport.ua

17 мая 2025, 11:39 | Обновлено 17 мая 2025, 11:51
432
0
Челси одолел МЮ, Динамо продаст Ваната, Реал готовит большой трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 мая.

1. Сверхважная победа. Челси дома минимально обыграл Ман Юнайтед
Решающий мяч на счету Марка Кукурельи

2. Ворскла обыграла Шахтер. Определен победитель женского чемпионата Украины
Полтавская команда в турнирной таблице опередила Металлист 1925 из Харькова

3A. Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном
Договоренность между сторонами есть, но она не окончательная

3B. Источник: стало известно, когда Динамо продаст Ваната в АПЛ
Форварда вряд ли отпустят до конца квалификации Лиги чемпионов

4. Уже проходит медосмотр. Романо назвал второго новичка Реала и детали сделки
Дин Хейсен уже вскоре покинет «Борнмут»

5. Нагорняк – о финале Кубка, Эпицентре в УПЛ, Судакове и Наполи
Главный тренер «Эпицентра» дал эксклюзивное интервью

6A. ЧМ по хоккею. Битва за выживание в элите, победы Австрии и Дании
Кто вылетит в Дивизион 1A к Украине?

6B. ЧМ по хоккею. Швеция опередила Канаду, победа сборной Швейцарии
Швеция и Швейцария лидируют в своих группах

7A. Музетти повержен. Карлитос впервые сыграет в финале римского Мастерса
Карлос Алькарас в двух сетах переиграл итальянца Лоренцо Музетти

7B. Итальянская стена. Синнер отстоял Рим в матче против Пола
Янник в трех сетах переиграл американца Томми Пола

8. Плотницкий – в финале. Перуджа разгромила Халкбанк в полуфинале ЛЧ
Состоялся первый матч Финала четырех

9A. Фокс – странный выбор для Богачука. Все, кроме уверенной победы, – провал
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9B. Формула-1 возвращается в Европу. Все о Гран-при Эмилии-Романьи 2025
Новые шины, шанс на дождь и 5 главных вопросов Имолы

10. Мизер Буткевича. Как Полесье прогадало со ставкой на Ашура и PASS
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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