Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном

Турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу рассказал подробности переговорного процесса, который состоялся между представителями «Шахтера» и главным тренером «Эюпспора» Ардой Тураном.

По его данным, представители «горняков» общались с Тураном в Лондоне в день, когда состоялся полуфинальный поединок Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен» (29 апреля).

«Арда Туран прилетал в Лондон на матч «Арсенал» – ПСЖ, там он встречался с представителями «Шахтера». На этой встрече было достигнуто принципиальное соглашение о сотрудничестве, однако некоторые незначительные моменты, такие как срок действия контракта и трансферный бюджет, пока не были урегулированы. Переход Турана состоится, если будет достигнуто соглашение по этим деталям, однако окончательное соглашение пока не достигнуто».

«Дарио Срна также приезжал в Стамбул к Турану. Они также встречались здесь. Всего тренер получил четыре предложения: два из Чемпионшипа, одно из Ла Лиги и от «Шахтера», – сообщил Сабунджоглу.

Ранее в СМИ писали, что интерес к Турану проявляет испанский «Хетафе», а также английские «Халл Сити» и «Уотфорд».