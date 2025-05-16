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  4. Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 16:20 |
1567
4

Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном

Договоренность между сторонами есть, но она не окончательная

16 мая 2025, 16:20 |
1567
4
Журналист рассказал детали переговоров Шахтера с Ардой Тураном
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий журналист Ягыз Сабунджоглу рассказал подробности переговорного процесса, который состоялся между представителями «Шахтера» и главным тренером «Эюпспора» Ардой Тураном.

По его данным, представители «горняков» общались с Тураном в Лондоне в день, когда состоялся полуфинальный поединок Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен» (29 апреля).

«Арда Туран прилетал в Лондон на матч «Арсенал» – ПСЖ, там он встречался с представителями «Шахтера». На этой встрече было достигнуто принципиальное соглашение о сотрудничестве, однако некоторые незначительные моменты, такие как срок действия контракта и трансферный бюджет, пока не были урегулированы. Переход Турана состоится, если будет достигнуто соглашение по этим деталям, однако окончательное соглашение пока не достигнуто».

«Дарио Срна также приезжал в Стамбул к Турану. Они также встречались здесь. Всего тренер получил четыре предложения: два из Чемпионшипа, одно из Ла Лиги и от «Шахтера», – сообщил Сабунджоглу.

Ранее в СМИ писали, что интерес к Турану проявляет испанский «Хетафе», а также английские «Халл Сити» и «Уотфорд».

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Арда Туран Шахтер Донецк Эюпспор назначение тренера новый тренер Шахтера
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Singularis
Ягиз Сабанджиоглу: "Арда Туран їде до Лондона на матч Арсенал-ПСЖ, там зустрічається з Шахтарем і попередньо домовляється. Такі деталі, як термін контракту, трансферний бюджет тощо — дрібні процедурні моменти, які ще потрібно узгодити. Якщо щодо них буде досягнута згода — угоду завершать. Наприкінці сезону він покине Еюпспор, наразі така думка. Тренер каже: 'Дізнаюся новини з газет', але Даріо Срна нещодавно приїжджав до Стамбула спеціально заради Арди Турана, і вони також провели зустріч тут. Він отримав 4 пропозиції: 2 з Чемпіоншипу, 1 з Ла Ліги та від Шахтаря.
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Первый Среди Равных
Фольксваген Туран
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