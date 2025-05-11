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Турция
11 мая 2025, 23:50 |
620
7

Тренер, которого сватают в Шахтер, провел переговоры с клубами из Англии

На Арду Турана претендуют два представителя Чемпионшипа

11 мая 2025, 23:50 |
620
7
Тренер, которого сватают в Шахтер, провел переговоры с клубами из Англии
x.com/DeportesReports. Арда Туран

38-летний наставник турецкого «Эюпспора» Арда Туран по завершении текущего сезона, вероятно, покинет свой нынешний клуб.

На фоне информации о готовящемся переезде специалиста в Украину, где он якобы договорился о сотрудничестве с «Шахтером», сегодня появились иные данные, в какой-то степени ставящие под сомнение такой вариант развития событий.

Как пишет паблик Semti Mukaddes со ссылкой на журналиста Ягыза Сабунджуоглу, переговоры с Ардой Тураном провел не только «Шахтер», но и два клуба английского Чемпионшипа – «Халл Сити» и «Уотфорд».

Также сегодня СМИ писали, что предложение Турану направил испанский «Хетафе».

Отметим, что «Халл Сити» завершил сезон на 21-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, едва-едва спасшись от вылета, а «Уотфорд» финишировал 14-м.

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Арда Туран Шахтер Донецк назначение тренера новый тренер Шахтера Эюпспор Уотфорд Халл Сити
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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MaximusOne
Набивають ціну
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0
Fitness.sports
Молодец, кому надо этот шлактер
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0
apepa
Я бы Срну взял
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