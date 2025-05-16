Музетти повержен. Карлитос впервые сыграет в финале римского Мастерса

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

В полуфинале 22-летний испанец в двух сетах переиграл итальянца Лоренцо Музетти (ATP 9).

Таким образом после поражения от Музетти в их первой встрече на уровне Тура в финале турнира ATP 500 в Гамбурге 2022 года Алькарас выиграл следующие пять матчей.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 4 минуты. Это был их седьмой поединок, счет 6:1 в пользу Карлитоса (из них – 4:1 на грунте).

ATP 1000 Рим. Грунт. Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) [3] – Лоренцо Музетти (Италия) [8] – 6:3, 7:6 (7:4)

В решающем поединке за титул Карлос Алькарас сыграет с победителем полуфинального матча: Янник Синнер (Италия) [1] – Томми Пол (США) [11].

Испанец впервые сыграет в финале римского Мастерса.