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ATP
16 мая 2025, 22:33 | Обновлено 16 мая 2025, 23:47
913
3

Итальянская стена. Синнер отстоял Рим в матче против Пола

Итальянец в трех сетах переиграл американца Томми Пола

16 мая 2025, 22:33 | Обновлено 16 мая 2025, 23:47
913
3
Итальянская стена. Синнер отстоял Рим в матче против Пола
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые вышел в финал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

В полуфинале 23-летний итальянец в трех сетах переиграл американца Томми Пола (ATP 12). Спортсмены устроили настоящие качели. В первом сете Пол нокаутировал оппонента – 6:1, во втором Синнер в ответ повесил сопернику баранку – 6:0. Теннисисты закрыли первые два сета за 59 минут! В решающей партии сильнее оказался лидер мирового рейтинга ATP.

Янник продолжил свою беспроигрышную серию, которая составляет уже 26 матчей.

Теннисисты провели на корте 1 час и 44 минуты. Это был их пятый поединок, счет 4:1 в пользу первой ракетки мира.

ATP 1000 Рим. Грунт. Полуфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Томми Пол (США) [11] – 1:6, 6:0, 6:3

В решающем поединке за титул соперником Янника Синнера будет третья ракетка мира – Карлос Алькарас. Карлитос последний теннисист, который нанес поражение итальянцу в октябре прошлого года.

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Янник Синнер – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP Рим Янник Синнер Томми Пол Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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introvert
Томмі, Томмі... Не варто було так розлючувати Сіннера в першому сеті.
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+5
Play Games
Сінер алькарас - 2 на допінгах. 100%
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0
Falko
Вйо, Яннік програв сет? Мабуть, у поганій формі ;)
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0
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