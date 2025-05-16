Итальянская стена. Синнер отстоял Рим в матче против Пола

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые вышел в финал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

В полуфинале 23-летний итальянец в трех сетах переиграл американца Томми Пола (ATP 12). Спортсмены устроили настоящие качели. В первом сете Пол нокаутировал оппонента – 6:1, во втором Синнер в ответ повесил сопернику баранку – 6:0. Теннисисты закрыли первые два сета за 59 минут! В решающей партии сильнее оказался лидер мирового рейтинга ATP.

Янник продолжил свою беспроигрышную серию, которая составляет уже 26 матчей.

Теннисисты провели на корте 1 час и 44 минуты. Это был их пятый поединок, счет 4:1 в пользу первой ракетки мира.

ATP 1000 Рим. Грунт. Полуфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Томми Пол (США) [11] – 1:6, 6:0, 6:3

В решающем поединке за титул соперником Янника Синнера будет третья ракетка мира – Карлос Алькарас. Карлитос последний теннисист, который нанес поражение итальянцу в октябре прошлого года.