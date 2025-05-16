Источник: стало известно, когда Динамо продаст Ваната в АПЛ

Киевское «Динамо» хочет сохранить нападающего Владислава Ваната на матчи квалификации Лиги чемпионов 2024/25, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

Таким образом, уход 23-летнего футболиста из столичного клуба возможен лишь после поединков отбора в главный еврокубок. Трансфер до матчей квалификации ЛЧ является маловероятным.

Также источник подтверждает информацию об интересе к Владиславу со стороны английских «Лидса» и «Фулхэма».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщались трансферные планы «Динамо» перед матчами квалификации Лиги чемпионов 2024/25.