Источник: стало известно, когда Динамо продаст Ваната в АПЛ
Форварда вряд ли отпустят до конца квалификации Лиги чемпионов
Киевское «Динамо» хочет сохранить нападающего Владислава Ваната на матчи квалификации Лиги чемпионов 2024/25, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».
Таким образом, уход 23-летнего футболиста из столичного клуба возможен лишь после поединков отбора в главный еврокубок. Трансфер до матчей квалификации ЛЧ является маловероятным.
Также источник подтверждает информацию об интересе к Владиславу со стороны английских «Лидса» и «Фулхэма».
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Ранее сообщались трансферные планы «Динамо» перед матчами квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
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