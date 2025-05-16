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  4. Источник: стало известно, когда Динамо продаст Ваната в АПЛ
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 20:05 |
2462
18

Источник: стало известно, когда Динамо продаст Ваната в АПЛ

Форварда вряд ли отпустят до конца квалификации Лиги чемпионов

16 мая 2025, 20:05 |
2462
18
Источник: стало известно, когда Динамо продаст Ваната в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» хочет сохранить нападающего Владислава Ваната на матчи квалификации Лиги чемпионов 2024/25, сообщает Telegram-канал «Идеальное Динамо».

Таким образом, уход 23-летнего футболиста из столичного клуба возможен лишь после поединков отбора в главный еврокубок. Трансфер до матчей квалификации ЛЧ является маловероятным.

Также источник подтверждает информацию об интересе к Владиславу со стороны английских «Лидса» и «Фулхэма».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее сообщались трансферные планы «Динамо» перед матчами квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

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Владислав Ванат Динамо Киев Лидс Фулхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 18
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Bohum
Це що,нова серія з'явилась?
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+4
Перець
Леоненку  з котами тепер заздрити доветься,  якщо дійсно Ваната продадуть в Апл
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+2
Burevestnik
брехня...
Ответить
+1
Singularis
Только в Ноттингем Хворост!
Ответить
0
Харьков
Да кому нужны эти бревна. Максимум Армянская Премьер-Лига в Пюник
Ответить
0
Умник
Как грибов этих каналов
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0
SenkivLGBT
Да Ванат хороший нападающий.. Необходимо продавать,чтобы развивался..Он Варди мне напоминает 
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0
Первый Среди Равных
Этого психа в Павловку на Фрунзе а не в АПЛ. Как и всю динаму. На финал Кубка одна команда вышла играть в футбол, другая недокоманда вышла толкаться, орать как дебилы с выпученными глазами, ломать ноги, запугивать, драться, превратить матч в бойню так как понимали что в чистый футбол они отгребут. Но всё равно проиграли. 
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-3
apepa
Какая Англия?? Вы что?? Разве только бесплатно Ахтырская Психиатрическая Ликарня (АПЛ) заберет этого невменяемого долб*йоба Ваната))
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-4
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