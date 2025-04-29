Победа Украины на ЧМ, Анчелотти в сборной, конец света в Испании

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 апреля.

1. Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию

Очень тяжелая победа украинской сборной

2А. Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?

Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании



2В. Каталонский разгром. Определен победитель финала Юношеской лиги УЕФА

В решающем матче Барселона U-19 нанесла поражение Трабзонспору U-19

3. Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии, соглашение достигнуто

Итальянский специалист будет возглавлять Селесао на ЧМ-2026

4А. Защитник сборной Украины вернулся к тренировкам после серьезной травмы

Алексей Сыч начал работу с мячом

4В. Нападающий Ворсклы вернулся в общую группу после травмы

Форвард травмировался в марте

5А. Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены

28 апреля в Испании и других страна Европы массово отключили свет

5В. Масштабный сбой. В Европе – массовые отключения света, прерваны матчи

Большие проблемы получили Испания, Португалия, Италия, Франция

5С. Стародубцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде

Украинка проиграла в двух сетах «нейтральной» седьмой ракетке мира Мирре Андреевой

6. Игровой день Серии A. Дубль Педро спас Лацио от поражения

Вечером 28 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии

7. Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей

28 апреля в английском Шеффилде завершилась стадия 1/8 финала

8. Чепурный взял серебро в опорном прыжке на КМ. А на брусьях получил травму

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике прошел в египетском Каире

9. Завершился сезон 2024/25 в женской гандбольной Высшей лиге

Броварской КОСФК выиграл чемпионский титул

10. ОФИЦИАЛЬНО. Победитель боя Усик – Дюбуа проведет бой с Паркером

Президент WBO Густаво Оливьери сообщил о решении организации