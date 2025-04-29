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29 апреля 2025, 07:25 | Обновлено 29 апреля 2025, 07:32
711
0

Победа Украины на ЧМ, Анчелотти в сборной, конец света в Испании

Главные новости за 28 апреля на Sport.ua

29 апреля 2025, 07:25 | Обновлено 29 апреля 2025, 07:32
711
0
Победа Украины на ЧМ, Анчелотти в сборной, конец света в Испании
ФХУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 апреля.

1. Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Очень тяжелая победа украинской сборной

2А. Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании

2В. Каталонский разгром. Определен победитель финала Юношеской лиги УЕФА
В решающем матче Барселона U-19 нанесла поражение Трабзонспору U-19

3. Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии, соглашение достигнуто
Итальянский специалист будет возглавлять Селесао на ЧМ-2026

4А. Защитник сборной Украины вернулся к тренировкам после серьезной травмы
Алексей Сыч начал работу с мячом

4В. Нападающий Ворсклы вернулся в общую группу после травмы
Форвард травмировался в марте

5А. Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
28 апреля в Испании и других страна Европы массово отключили свет

5В. Масштабный сбой. В Европе – массовые отключения света, прерваны матчи
Большие проблемы получили Испания, Португалия, Италия, Франция

5С. Стародубцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде
Украинка проиграла в двух сетах «нейтральной» седьмой ракетке мира Мирре Андреевой

6. Игровой день Серии A. Дубль Педро спас Лацио от поражения
Вечером 28 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии

7. Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
28 апреля в английском Шеффилде завершилась стадия 1/8 финала

8. Чепурный взял серебро в опорном прыжке на КМ. А на брусьях получил травму
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике прошел в египетском Каире

9. Завершился сезон 2024/25 в женской гандбольной Высшей лиге
Броварской КОСФК выиграл чемпионский титул

10. ОФИЦИАЛЬНО. Победитель боя Усик – Дюбуа проведет бой с Паркером
Президент WBO Густаво Оливьери сообщил о решении организации

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главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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