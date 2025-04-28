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Лига чемпионов
28 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 28 апреля 2025, 23:09
3219
9

Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?

Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании

28 апреля 2025, 22:22 | Обновлено 28 апреля 2025, 23:09
3219
9
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?

В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Однако поединок сейчас находится под угрозой срыва. Дело в том, что сегодня в Испании и Португалии внезапно исчезла электроэнергия. Страны находятся в блэкауте, а причиной этого стало «внезапное атмосферное явление».

«Интер» планировал прилететь в Барселону 29 апреля, однако в Испании сейчас отменяют любые авиарейсы из-за отсутствия электроэнергии.

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Лига чемпионов Барселона Интер Милан Барселона - Интер отключение света перенос матчей
Дмитрий Олейник Источник: Eldesmarque
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Play Games
Яке атмосферне явище що виключає електроенергію по всій країні???  Що вони брешуть! Пси … людей за баранів мають 
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0
Первый Среди Равных
Неявка Інтера на гру - 3:0 на користь Барселони. Причина мене не колише. 
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0
InterArsenalRealMadrid
0:3 и поехали в Милан
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0
turist86
Чому не можна приїхати автобусом? Від Мілана до Барселони 980 км. Сьогодні сіли в автобус, завтра приїхали.
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-1
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Jorko
0:3 сеператистам а то нянчатся з ними
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-2
apepa
Это фсё проделки кремля. Дают своим друзьям сепарам из каталонии больше просто отдохнуть после изнуряющего матча с Реалом. 
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-3
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