Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании
В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».
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Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Однако поединок сейчас находится под угрозой срыва. Дело в том, что сегодня в Испании и Португалии внезапно исчезла электроэнергия. Страны находятся в блэкауте, а причиной этого стало «внезапное атмосферное явление».
«Интер» планировал прилететь в Барселону 29 апреля, однако в Испании сейчас отменяют любые авиарейсы из-за отсутствия электроэнергии.
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