Игровой день Серии A. Дубль Педро спас Лацио от поражения

Вечером 29 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии.

Лацио сыграл вничью с Пармой (2:2). Шведский нападающий Якоб Ондрейка забил два гола и дал перевес гостям. Одна в последней четверти матча опытный вингер Педро оформил дубль за 5 минут и спас римскую команду от поражения

Кальяри выиграл у Вероны (2:0), голы забили Леонардо Паволетти и Алессандро Дейола. Болонья в гостях сыграла вничью с Удинезе (0:0).

Лацио имеет 60 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Болонья с 61 очком входит в топ-5.

Серия А. 34-й тур, 28 апреля

Лацио – Парма – 2:2

Голы: Педро, 79, 84 – Ондрейка, 3, 46

Верона – Кальяри – 0:2

Голы: Паволетти, 30, Дейола, 90+3

Удинезе – Болонья – 0:0

Турнирная таблица