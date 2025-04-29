Игровой день Серии A. Дубль Педро спас Лацио от поражения
Вечером 29 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии
Вечером 29 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии.
Лацио сыграл вничью с Пармой (2:2). Шведский нападающий Якоб Ондрейка забил два гола и дал перевес гостям. Одна в последней четверти матча опытный вингер Педро оформил дубль за 5 минут и спас римскую команду от поражения
Кальяри выиграл у Вероны (2:0), голы забили Леонардо Паволетти и Алессандро Дейола. Болонья в гостях сыграла вничью с Удинезе (0:0).
Лацио имеет 60 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Болонья с 61 очком входит в топ-5.
Серия А. 34-й тур, 28 апреля
Лацио – Парма – 2:2
Голы: Педро, 79, 84 – Ондрейка, 3, 46
Верона – Кальяри – 0:2
Голы: Паволетти, 30, Дейола, 90+3
Удинезе – Болонья – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|34
|22
|8
|4
|54 - 25
|74
|2
|Интер Милан
|34
|21
|8
|5
|72 - 33
|71
|3
|Аталанта
|34
|19
|8
|7
|67 - 31
|65
|4
|Ювентус
|34
|16
|14
|4
|51 - 31
|62
|5
|Болонья
|34
|16
|13
|5
|52 - 37
|61
|6
|Рома
|34
|17
|9
|8
|49 - 32
|60
|7
|Лацио
|34
|17
|9
|8
|57 - 45
|60
|8
|Фиорентина
|34
|17
|8
|9
|53 - 34
|59
|9
|Милан
|34
|15
|9
|10
|53 - 38
|54
|10
|Торино
|34
|10
|13
|11
|38 - 39
|43
|11
|Комо
|34
|11
|9
|14
|44 - 48
|42
|12
|Удинезе
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|41
|13
|Дженоа
|34
|9
|12
|13
|29 - 41
|39
|14
|Кальяри
|34
|8
|9
|17
|35 - 49
|33
|15
|Эллас Верона
|34
|9
|5
|20
|30 - 62
|32
|16
|Парма
|34
|6
|14
|14
|40 - 53
|32
|17
|Лечче
|34
|6
|9
|19
|24 - 56
|27
|18
|Венеция
|34
|4
|13
|17
|27 - 48
|25
|19
|Эмполи
|34
|4
|13
|17
|27 - 54
|25
|20
|Монца
|34
|2
|9
|23
|25 - 59
|15
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