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Чемпионат Италии
Удинезе
28.04.2025 19:30 – FT 0 : 0
Болонья
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Италия
29 апреля 2025, 00:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 00:58
77
1

Игровой день Серии A. Дубль Педро спас Лацио от поражения

Вечером 29 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии

29 апреля 2025, 00:43 | Обновлено 29 апреля 2025, 00:58
77
1
Игровой день Серии A. Дубль Педро спас Лацио от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии.

Лацио сыграл вничью с Пармой (2:2). Шведский нападающий Якоб Ондрейка забил два гола и дал перевес гостям. Одна в последней четверти матча опытный вингер Педро оформил дубль за 5 минут и спас римскую команду от поражения

Кальяри выиграл у Вероны (2:0), голы забили Леонардо Паволетти и Алессандро Дейола. Болонья в гостях сыграла вничью с Удинезе (0:0).

Лацио имеет 60 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. Болонья с 61 очком входит в топ-5.

Серия А. 34-й тур, 28 апреля

Лацио – Парма – 2:2

Голы: Педро, 79, 84 – Ондрейка, 3, 46

Верона – Кальяри – 0:2

Голы: Паволетти, 30, Дейола, 90+3

Удинезе – Болонья – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 34 22 8 4 54 - 25 74
2 Интер Милан 34 21 8 5 72 - 33 71
3 Аталанта 34 19 8 7 67 - 31 65
4 Ювентус 34 16 14 4 51 - 31 62
5 Болонья 34 16 13 5 52 - 37 61
6 Рома 34 17 9 8 49 - 32 60
7 Лацио 34 17 9 8 57 - 45 60
8 Фиорентина 34 17 8 9 53 - 34 59
9 Милан 34 15 9 10 53 - 38 54
10 Торино 34 10 13 11 38 - 39 43
11 Комо 34 11 9 14 44 - 48 42
12 Удинезе 34 11 8 15 36 - 48 41
13 Дженоа 34 9 12 13 29 - 41 39
14 Кальяри 34 8 9 17 35 - 49 33
15 Эллас Верона 34 9 5 20 30 - 62 32
16 Парма 34 6 14 14 40 - 53 32
17 Лечче 34 6 9 19 24 - 56 27
18 Венеция 34 4 13 17 27 - 48 25
19 Эмполи 34 4 13 17 27 - 54 25
20 Монца 34 2 9 23 25 - 59 15
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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antt
Рома виграла в Інтера і то Лаціо відстає лише за різницею мячів, а Фіорентина - на один пункт а різниця мячів краща. Важко було зрозуміти як Парма то виграє 0:1, потім 
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