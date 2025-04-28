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Чемпионат Италии
Удинезе
28.04.2025 19:30 - : -
Болонья
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Италия
28 апреля 2025, 15:03 |
178
0

Удинезе – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч начнется 28 апреля в 19:30 по Киеву

28 апреля 2025, 15:03 |
178
0
Удинезе – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Болонья

В понедельник, 28 апреля состоится матч 34-го раунда чемпионата Италии между «Удинезе» и «Болоньей». Игра стартует в 19:30 по киевскому времени.

Удинезе

Середняк чемпионата проводит достаточно привычный для себя сезон. После 33 сыгранных игр команда занимает 11 место в лиге и имеет в активе 40 очков. Особенно улучшить турнирное положение уже не получится – сохранение прописки клуб гарантировал себе еще давно, а от зоны еврокубков коллектив отделяет почти 20 баллов. Из Кубка Италии «Удинезе» вылетели в 1/8 финала после поражения от миланского «Интера».

Болонья

Несмотря на потерю нескольких основных игроков и главного тренера в межсезонье, команда все равно демонстрирует очень уверенные результаты. В настоящее время коллектив имеет 60 зачетных пунктов чемпионата в активе и находится на 4-й позиции в Серии А. Однако в последние туры борьба за попадание в самый престижный еврокубок будет особенно напряженной - «Ювентус», «Лацио», «Рома» и «Фиорентина» отстают от «красно-синих» всего на 1-4 очка.

В кубке страны «Болонья» дошла до финала, где скоро встретится с «Миланом», а Лигу чемпионов покинула еще на первом этапе основного турнира.

Личные встречи

В последних 5 личных встречах между командами 2 победы одержала «Болонья», еще в 1 матче победило «Удинезе», а остальные 2 игры завершились вничью. Эти две ничьи со счетом 1:1 прошли в последних 2 поединках лиги, в том числе и в матче первого круга этого сезона.

Интересные факты

  • У «Удинезе» серия из 5 подряд поражений в чемпионате с общим счетом 10:1. В последний раз команда побеждала еще 1 марта в матче против «Пармы».
  • «Болонья» забивала первой в 6 из 8 последних матчей. Не удалось этого сделать только против «Аталанты» и «Наполи».
  • В прошедших 10 матчах «Болонья» лишь раз потерпела поражение – против «Аталанты» 13 апреля.

Возможные стартовые составы

Удинезе: Глаз – Соле, Кабаселе, Кристинсен – Камара, Эккеленкамп, Карлстрем, Атта, Эхизибуэ – Ловрич – Браво

Болонья: Равалья – Миранда, Лукуми, Бейкема, где Сильвестри – Фройлер, Эбишер – Ндое, Одгор, Орсолини – Даллинг

Прогноз

Учитывая плохую форму «Удинезе» в последних матчах, я поставлю на победу «Болоньи» с форой -0.5 и коэффициентом 1.88.

Прогноз Sport.ua
Удинезе
28 апреля 2025 -
19:30
Болонья
Болонья с форой -0.5 1.88 Сделать ставку

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Удинезе Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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