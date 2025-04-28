Нападающий Ворсклы вернулся в общую группу после травмы

Как стало известно Sport.ua, опытный нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач полностью восстановился от травмы, которую получил еще в поединке 21 тура чемпионата УПЛ с «Рухом».

По имеющейся информации, форвард уже тренируется в общей группе и готовится помочь полтавчанам в поединке 27 тура с «Колосом».

В то же время, у «Ворсклы» есть и потери. Из-за перебора желтых карточек в Ковалевке не сможет сыграть защитник Евгений Павлюк, покинул расположение полтавской команды легионер из Коста-Рики Фернан, который уже вернулся на родину.

Сейчас «Ворскла» набрала 24 очка и занимает 13 место в УПЛ. В ближайшем туре полтавчане сыграют четвертого мая против «Колоса» в Ковалевке.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над «Вересом».